Hamilton y Verstappen se roban el show después de la pole de Antonelli en Mónaco con un momento viral

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes en la F1, ha conseguido una sensacional pole position para el Gran Premio de Mónaco 2026, pero fueron los campeones del mundo a su lado quienes se robaron el protagonismo en la conferencia de prensa posterior a la clasificación con algunos consejos en tono de broma para el joven de 19 años.

Aunque Antonelli lidera actualmente el campeonato de pilotos con una ventaja de 43 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, ha tenido algunas dificultades en las salidas de carrera.

Cuando les preguntaron durante la conferencia de prensa a Max Verstappen, que saldrá desde la segunda posición, y a Lewis Hamilton, que partirá desde la tercera, si tenían algún consejo para el piloto de Mercedes, ambos bromearon diciendo que debería esperar después de que se apaguen las luces.

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Refiriéndose a sus propios problemas en la salida, Antonelli dijo: "Quiero decir, en la salida de Montreal por primera vez no perdí, bueno, aun así perdí una posición el domingo, pero por primera vez no perdí como seis o siete posiciones.

"Así que fue un paso adelante, es una carrera bastante corta en Mónaco hasta la Curva 1. Solo necesito hacer una salida limpia, no intentar hacer una salida mágica, y luego ya veremos qué pasa."

Al pedirle que compartiera algún consejo, el cuatro veces campeón Verstappen dijo: "Cuando se apaguen las luces, esperas un segundo, ese es mi consejo", antes de que Hamilton añadiera: "Sí, dos segundos."

Los aficionados elogiaron al trío en las redes sociales. "Energía de hermanos mayores", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Me encanta la energía, pura vibra de piloto solamente."

"Me encanta lo hilarante que es este trío. Su química es genial", publicó otra persona.

"Este trío transmite grandísimas vibras, tenemos mucha suerte de ver a talentos generacionales de tres generaciones diferentes competir al frente al mismo tiempo", decía otro comentario, mientras otra persona publicó: "Los tíos divertidos de Kimi."

Otros comentarios incluyeron: "Ultimamente han estado muy graciosos, esto tiene la misma vibra que Lewis copiando el pulgar arriba de Max sobre McLaren saliendo con intermedios en Canadá", y "Max y Lewis juntos así son realmente entretenidos. El doble pulgar arriba y ahora esto, espero que tengamos más."

Fotos del GP de Mónaco - sábado