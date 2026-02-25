Haug defiende a Adrian Newey en Aston Martin: "No lo subestimen"

Norbert Haug fue responsable de las actividades automovilísticas de Mercedes-Benz desde 1990 hasta 2012. Entre otras cosas, participó en el regreso de Mercedes a la Fórmula 1. Primero como proveedor de motores de Sauber y, a partir de 1995, como socio de McLaren, que compitió durante años bajo el nombre de McLaren Mercedes. En su cargo, participó en 1997 en la contratación del diseñador Adrian Newey, que había causado sensación en Williams en los años anteriores. En 1998, McLaren se proclamó campeón de constructores gracias a Newey y Mika Häkkinen ganó dos títulos de pilotos con sus coches.

Newey fue fichado por Red Bull Racing en 2005, pero abandonó el equipo a finales de 2024 para incorporarse a Aston Martin Racing en 2025. Ese equipo ha tenido un comienzo dramático en la nueva temporada de F1, reconoce Haug, quien, en una entrevista con Sky News F1, hace inmediatamente una observación. "Yo no los subestimaría. La historia se repite en ese sentido".

La mala racha de Aston Martin se debe en parte al hecho de que el proveedor de motores Honda aún no tiene sus asuntos en orden. Pero eso puede cambiar en cualquier momento, opina Haug. "Honda ha cometido algunos errores garrafales en el pasado, lo sabemos. Sin embargo, nunca se rinden: se reorganizan y vuelven con más fuerza. Yo no los descartaría".

"Honda, en particular, es capaz de mover montañas de un día para otro", afirma Haug. "Por eso no creo que vayan a quedarse atrás durante mucho tiempo. No son los favoritos en Melbourne, pero espero que logren avances significativos".

Adrian Newey en 1998 conversando con David Coulthard y Mika Häkkinen. Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Haug no quiere pronunciarse aún sobre el AMR26, pero le gusta lo que ve. "En esta fase es imposible sacar conclusiones definitivas", afirma el alemán. "Cuenta con algunas soluciones muy llamativas. Por ejemplo, la suspensión trasera está fijada al punto de giro del alerón trasero, algo que nunca había visto antes en esa forma específica. Pero al coche le faltan kilómetros. Hasta que no haya recorrido más kilómetros, nadie podrá evaluar realmente la competitividad del Aston Martin".

Por lo tanto, Haug cree que es demasiado pronto para descartar a Aston Martin y Newey. "He trabajado con Adrian Newey durante mucho tiempo y una vez construimos un coche que, lamentablemente, resultó ser completamente inutilizable. Al final, tuvimos que recurrir al chasis del año anterior. Pero Newey siempre va al límite. Yo no los descartaría".