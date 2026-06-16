¿Hay una forma "justa" de deshacer la locura de las sanciones del GP de Mónaco de F1?

Eso es un clásico lío de Formula 1, ¿no? El campeonato construido sobre la perfección y la precisión, medido hasta la tercera cifra después del punto decimal tanto literal como figuradamente, ha caído en el caos total por un pequeño error medido en apenas siete docenas (77, para ser precisos) de centímetros.

La solicitud de derecho de revisión de Alpine sobre el resultado del Gran Premio de Mónaco dio un resultado algo inesperado, aunque se volvió casi inevitable tras la admisión de Formula One Management, que también actúa como proveedor oficial de cronometraje del campeonato, de que el sistema de medición de velocidad del pitlane había estado funcionando de manera inexacta.

Sin embargo, la decisión de los comisarios de reinstaurar el tercer puesto de Pierre Gasly al anular sus dos sanciones dejó a muchos en el paddock en shock, o al menos desconcertados, ya que difícilmente hizo que la clasificación actualizada de Monaco pareciera más justa.

Hasta cierto punto, en realidad empujó el resultado en la dirección opuesta. El podio final de Gasly pareció ser una recompensa por el hecho de que muchos de sus rivales, a diferencia de Pierre, sí reaccionaron a lo que ahora evidentemente eran sanciones emitidas incorrectamente. Y, como resultado, fueron castigados por ello.

Así que no sorprende que otros equipos - Red Bull, McLaren y Mercedes - cuyos pilotos ahora parecen ser los grandes perdedores, estén explorando formas de buscar justicia.

Hay un problema. Llegar a una conclusión que refleje alguna forma de dicha justicia para todos es imposible. Literalmente no hay una manera ideal de salir ahora de este agujero. La cuestión es si hay alguna forma de rectificar también las otras sanciones, como hicieron los comisarios de Monaco con Gasly.

Se podría decir que hay una forma particularmente espinosa de hacerlo, y esa es reduciendo los tiempos de carrera de los pilotos afectados por las sanciones incorrectas en la clasificación final.

Prepárate. Va a ser complicado. Y muy especulativo.

En lo que ahora solo puede describirse como la 'clasificación provisionalmente final del Gran Premio de Mónaco', Gasly es tercero con un tiempo total de 2h23m51.612s, a 20.369s del ganador de la carrera Kimi Antonelli. Isack Hadjar es cuarto, a 3.025s del piloto de Alpine, con Oscar Piastri otros 0.867s más atrás. George Russell sigue 12º, a 43.353s de Antonelli, y - crucialmente - a 19.959s de Hadjar.

Ahí es exactamente donde todos terminaron en pista. Pero con los 10 segundos añadidos por sus dos sanciones, Gasly fue clasificado inicialmente séptimo. Tras el exitoso derecho de revisión de Alpine, recuperó esos 10 segundos, pero Piastri y Russell, mientras tanto, no recibieron nada. Porque el primero ya había cumplido su sanción durante la carrera, mientras que el segundo intentó hacerlo, fracasó y ganó otra sanción como resultado.

En su veredicto final en el caso de Alpine, los comisarios expusieron: "Los comisarios señalan que, en relación con otros coches que fueron sancionados, algunos cumplieron su sanción y esto, lamentablemente, afectó sus estrategias de carrera y, por lo tanto, su resultado de carrera. Sin duda seguirán existiendo dudas sobre si esas infracciones fueron genuinas. No existe ninguna regulación que otorgue a los comisarios el poder de 'deshacer' una sanción ya cumplida. En cualquier caso, es imposible imaginar cómo podría aplicarse tal poder. Cabe destacar que ninguna otra parte presentó una solicitud de Derecho de Revisión dentro del plazo permitido."

'Lamentablemente' es una palabra muy adecuada.

Formalmente, no se ha establecido que las sanciones ni de Piastri ni de Russell fueran siquiera injustificadas. Los comisarios de Monaco solo tuvieron que tratar el caso de Gasly, porque Alpine fue el único equipo que solicitó una revisión. Por lo tanto, la admisión del proveedor de cronometraje de que había habido un error con la configuración del pitlane solo dio a los comisarios motivos para revisar las sanciones de Gasly y, crucialmente, no las impuestas a otros pilotos.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La lógica sugiere que si pillaron a Gasly "excediendo la velocidad" en el pitlane de Monaco sin que realmente excediera la velocidad, entonces las sanciones de Piastri y Russell también fueron impuestas incorrectamente. Pero ni McLaren ni Mercedes las impugnaron en ese momento.

Sin embargo, el resultado de la revisión de Alpine indudablemente los dejó desconcertados. Porque si ahora se anulan las sanciones de Gasly, ¿cómo demonios tiene sentido dejar castigados a los otros pilotos?

Ese es quizás el aspecto más fascinante de toda esta saga. Si el resultado de la carrera se construyó sobre datos defectuosos, ¿realmente puedes restituir a un piloto mientras dejas intacta la carrera distorsionada de todos los demás?

Hay un debate interesante sobre si aún podría encontrarse una solución más justa, una que también hiciera el resultado final más equitativo para los pilotos que reaccionaron a sanciones que posiblemente nunca debieron haber existido en primer lugar.

Una respuesta potencial sería reducir sus tiempos totales de carrera en una cantidad equivalente a lo que perdieron por esas sanciones.

¿Cómo se vería eso?

Piastri perdió de hecho una posición frente a Gasly solo porque McLaren decidió llamar a Oscar a boxes por segunda vez en la carrera, presumiblemente y con toda probabilidad para eliminar la amenaza de que se añadiera una sanción de cinco segundos a su tiempo de carrera. El australiano entró a boxes bajo safety car tras el accidente de Lance Stroll, permaneció detenido durante cinco segundos y cumplió la sanción. Pero hacerlo permitió que Gasly avanzara en tiempo real, ya que Alpine optó por no parar.

Si eliminas esos cinco segundos del tiempo de carrera de Piastri, inmediatamente salta por delante de Hadjar y de Gasly en la clasificación.

¿Sería eso justo? No del todo, no. Estaba por delante de Gasly antes de cumplir la sanción, pero seguía por detrás de Hadjar. Hadjar se convertiría efectivamente en daño colateral en una situación cuya creación no tuvo nada que ver con él. ¿Satisfaría eso a McLaren, sin embargo? Muy probablemente. ¿Es eso lo que están pidiendo con su apelación? Sigue sin estar claro.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lidiar con la situación de Russell sería aún más complicado.

Su sanción inicial de cinco segundos se convirtió en un drive-through después de que Mercedes no la cumpliera correctamente durante la carrera. Y el drive-through llegó en circunstancias posiblemente de lo más desafortunadas imaginables, ya que George tuvo que cumplirlo inmediatamente después de la resalida en parado following the red flag.

Sin embargo, hay una línea en el Reglamento Deportivo que al menos proporciona una referencia útil. Es el Artículo B1.9.6.c.iii, que trata los casos en los que los pilotos no tienen tiempo para cumplir sus sanciones durante la propia carrera.

La línea dice: "Si alguna de esas sanciones no se cumple antes del final del tiempo total de clasificación, se añadirán treinta (30) segundos al tiempo transcurrido del piloto en cuestión en el caso de un Stop-and-Go, o veinte (20) segundos en el caso de una Drive-Through"

Ese es quizá el punto más relevante en el que Mercedes podría apoyarse.

Russell cumplió de hecho una sanción que solo existía porque una sanción anterior, una que puede que en sí misma se hubiera impuesto incorrectamente, no se cumplió correctamente. Y la propia normativa de la FIA considera que un drive-through vale 20 segundos.

Si le devuelves esos 20 segundos a Russell en la clasificación final, termina justo por delante de Hadjar, ¡con un margen de 0.041s! Una nota importante: hubo otros dos pilotos sancionados por la misma infracción de exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera - Lewis Hamilton y Franco Colapinto.

Hamilton cumplió su sanción de la misma manera que Piastri. Colapinto, como Gasly, no lo hizo y fue relegado después de la carrera al 14º puesto en lugar del 12º en el que terminó en pista. Devolver cinco segundos a cualquiera de los dos pilotos no alteraría drásticamente la clasificación. Hamilton seguiría segundo, ya que su diferencia final con Antonelli seguía siendo de 6.271s. Colapinto seguiría quedándose fuera del top-10.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Siguiendo esa lógica, la clasificación final quedaría así: Antonelli y Hamilton permanecen primero y segundo, Piastri sube al tercer puesto por delante de Gasly, Hadjar cae al sexto, mientras Russell asciende al quinto, con Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Esteban Ocon y Fernando Alonso bajando todos una posición.

Ese sería sin duda el mejor resultado posible para Mercedes, con Russell sumando 10 puntos en lugar de ninguno tras lo que fue un fin de semana desastroso, y además remodelaría ligeramente la lucha por el campeonato.

Suena a lío, ¿no?

Sí. Pero ahora mismo prácticamente no hay nadie en el paddock que entienda cómo terminará finalmente esta historia.

No hay un procedimiento claro en la normativa que hiciera todos estos posibles ajustes legalmente sencillos, simplemente porque no hay un precedente en el que apoyarse y hay demasiadas preguntas sin respuesta.

Pero cada vez está más claro que otorgarle a Gasly un podio en Monaco molestó a demasiada gente en el paddock.

Hay una cuestión fundamental con que el francés reciba ese trofeo (que aún no ha recibido, ya que se entiende que Red Bull no está dispuesto a entregarlo hasta que el resultado final esté claro). Si el proceso de revisar el resultado del Monaco Grand Prix debía buscar la justicia, como posiblemente debería en un mundo ideal, entonces restituir su tercer puesto en pista puede tener muy poco que ver con ese objetivo.

No hay duda de que Gasly hizo una carrera sobresaliente. Clasificarse como el mejor del resto fue un esfuerzo excelente. Adelantar a Lando Norris en la salida y ponerse en posición de pelear por un gran resultado fue igualmente impresionante. Pero nada de eso cambia el hecho de que, si el sistema de cronometraje hubiera estado funcionando correctamente, probablemente nunca habría estado en una lucha realista por un podio en primer lugar.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Gasly rodaba muy por detrás de Russell, Piastri y Hadjar antes de que las sanciones empezaran realmente a afectar la carrera. Sin embargo, de algún modo terminó por delante de los tres en la clasificación final.

No es de extrañar que la decisión causara conmoción.

Piastri resumió perfectamente la situación en Barcelona.

"Es muy difícil saber qué es lo correcto", dijo. "Porque entiendo un poco que han admitido que había algo mal con el pit lane. Pero cuando tienes a cinco o seis coches sancionados por eso. Yo tampoco estaba excediendo la velocidad. Y luego cambias una sanción y no tienes la posibilidad de cambiar todas las demás.

"Crea una situación muy, muy difícil para todo el mundo. Obviamente hemos presentado nuestra intención de apelarla.

"Para mí, en realidad no se trata de los puntos ni nada de eso. Es más que simplemente no creo que así debamos enfocar las cosas. Y sienta un precedente muy incómodo. Porque ahora incentiva terminar donde quieres en pista, no cumplir las sanciones. Y luego discutirlo después. En lugar de tener el resultado de la carrera cuando deberíamos."

Es imposible predecir qué pasará después. En este punto casi ninguna solución parece estar completamente fuera de la mesa, incluso, como bromeó alguien del paddock, simular la carrera con IA y recalcular el resultado sin las sanciones.

Bromas aparte, sigue habiendo incertidumbre sobre cómo McLaren, Red Bull y Mercedes pueden presentar sus casos al impugnar el resultado. También hay dudas sobre si todavía existe una vía legal para cambiar los resultados, dado que ha pasado más de una semana desde que cayó la bandera a cuadros en Monaco.

Y aun si la hay, ¿cuánto más puede seguir alargándose esto?

Porque entre los impugnadores también hay poco acuerdo sobre cuál debería ser realmente el resultado. Mercedes y McLaren probablemente favorecerían compensar a sus pilotos mediante tiempos de carrera revisados. Red Bull, mientras tanto, probablemente preferiría que la restitución de Gasly fuera anulada por completo, permitiendo a Hadjar conservar el podio.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

En el caso de Russell, también hay una complicación adicional: los equipos rivales pueden argumentar que su drive-through fue el resultado del propio error de comunicación de Mercedes, lo que llevó al equipo a no cumplir correctamente la sanción original.

Aun así, un resultado en el que todos los pilotos afectados reciban alguna forma de compensación no está del todo fuera de la mesa, lo que significa que el podio de Monaco aún podría volver a cambiar.

¿Podría ser que, en lugar de enviar el trofeo del tercer puesto a Enstone, se ordene a Red Bull enviarlo a Woking?

Sin embargo, hay un problema inevitable. Una vez que la estrategia, las paradas en boxes y las posiciones de carrera han estado todas influidas por sanciones basadas en datos incorrectos, simplemente no hay manera de reconstruir cómo se habría visto realmente la carrera.

Y hay una pregunta obvia a continuación.

¿Cómo tiene sentido algo de esto?

Y la única respuesta razonable es... que nada de esto lo tiene.