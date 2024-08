Cómo Heineken cambió su política de patrocinio por Verstappen

Heineken compartió la historia sobre cómo el fracaso de un acuerdo de una marca rival con Red Bull Racing le abrió las puertas para que Max Verstappen se convierta en embajador de la marca de cerveza que tiene su origen en Países Bajos, la tierra del tricampeón mundial de Fórmula 1.

Durante el documental Off the Beaten Track de Viaplay, Bram Westenbrink, CCO de Heineken, habló sobre el patrocinio personal con Verstappen para que sea embajador "0.0" a partir de 2023.

"Normalmente solo patrocinamos competiciones como la Champions League o la F1", dijo Westenbrink.

"En realidad estábamos buscando un embajador para 0,0 (la línea de cerveza sin alcohol de la compañía). Lo importante para nosotros en ese momento era que Max siempre ha sido muy claro. Siempre sabes lo que defiende".

"Así que todo se juntó y dijimos: 'Está bien, tenemos que cambiar nuestra política interna para Max e ir a por el patrocinio con él'", reveló el directivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Red Bull Content Pool

"En ese momento, Red Bull estaba hablando con un rival nuestro. Cuando nos enteramos de que las conversaciones eran realmente serias, entramos en pánico".

"Porque si un rival estaba negociando con Red Bull, nosotros no podíamos negociar con Max".

"Así que tuvimos que movernos extremadamente rápido y normalmente estas cosas llevan mucho tiempo".

Una vez que la amenaza de un competidor de Heineken quedó descartada, el acuerdo finalmente se llevó a cabo. Raymond Vermeulen, manager de Verstappen, nunca quiso decir cuánto le costó a Heineken firmar al tricampeón mundial de Fórmula 1.

Como era de esperar, Westenbrink también se mantuvo hermético sobre el dinero que desembolsó la marca para tener al neerlandés, pero contó sobre una broma que siempre hace cuando le toca conversar con Vermeulen.

"Por supuesto que no te diré exactamente cuánto pagamos", agregó entre risas. "Pero siempre que Raymond quiere conversar, primero le digo por WhatsApp: '¡Espero que no me pidas más dinero!".