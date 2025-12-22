Todos los campeonatos

Fórmula 1

Helmut Marko tiene dudas sobre Newey como jefe de equipo: "no es su punto fuerte"

¿Un diseñador como director de equipo? Helmut Marko duda de que Aston Martin pueda progresar realmente con el nuevo doble papel de Adrian Newey

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Publicado:
Adrian Newey Documental Aston

Adrian Newey Documental Aston

Foto de: Aston Martin

Adrian Newey, el diseñador más laureado de la Fórmula 1, ha recibido en Aston Martin bastantes más poderes de lo que se suponía en un principio. A partir de 2026, Newey no sólo diseñará los coches de carreras del equipo dirigido por Fernando Alonso y Lance Stroll, sino que también asumirá el papel de director del equipo. Aston Martin lo anunció al final de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Este movimiento "ha sorprendido mucho" a Helmut Marko, jefe deportivo de Red Bull desde hace años, según ha explicado en una entrevista al diario Kleine Zeitung. Sin embargo, Marko no quiso hacer una predicción: "Primero tenemos que ver cómo es en la práctica".

Al fin y al cabo, un director de equipo está mucho más implicado en el día a día de una escudería de Fórmula 1 de lo que lo estuvo Newey recientemente en su papel de diseñador en Red Bull. Newey prefería hacer su trabajo en la fábrica y viajar menos. Esto contrasta con su futuro perfil laboral como jefe del equipo Aston Martin, donde ya no podrá concentrarse únicamente en el desarrollo.

Marko no parece convencido. Ser responsable de un equipo de carreras en el circuito "desde luego no es su punto fuerte", dijo Marko sobre Newey. "Su gran punto fuerte es el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad en la producción y el desarrollo de un coche". Por eso se mostró "muy sorprendido de que vaya más en la dirección de equipo para él". Ralf Schumacher, en cambio , lo encuentra "muy lógico".

Cambio de cargo en Aston Martin antes de 2026

Como director del equipo Aston Martin, Newey sucede al antiguo jefe de motores de Mercedes, Andy Cowell, que no asumió el cargo hasta 2025. Al igual que su predecesor Mike Krack, Cowell recibirá nuevas tareas dentro de Aston Martin y será el principal responsable de la cooperación con el nuevo socio motorista Honda.

La temporada 2026 de Fórmula 1 representa una gran oportunidad para Aston Martin: La escudería del propietario Lawrence Stroll tiene grandes esperanzas puestas en los cambios en el reglamento técnico, en Newey y en la nueva asociación de trabajo con Honda.

