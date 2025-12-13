Helmut Marko recibirá una indemnización de ocho cifras tras su salida de Red Bull

El doctor Helmut Marko percibirá de Red Bull el pago completo de su salario correspondiente a 2026, a pesar de que abandonará la estructura del equipo al término de la temporada 2025, de acuerdo con información publicada por BILD. La cifra rondaría los 10 millones de euros.

El austriaco, de 82 años, formó parte de la escudería desde su fundación en 2005 y tomó la decisión de dejar su puesto en Milton Keynes el pasado martes, poniendo fin a una trayectoria ligada al automovilismo que se ha extendido por más de seis décadas. Su salida se producirá un año antes de que expire su contrato actual, el cual estaba vigente hasta finales de 2026.

Según el reporte, aunque la determinación de marcharse fue tomada por el propio Marko, la compensación económica responde a un acuerdo de salida bajo el esquema de un “apretón de manos de oro”, una fórmula con la que Red Bull busca reconocer y agradecer los logros alcanzados por el directivo durante su extensa etapa en el equipo.

“He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, expresó Marko en el comunicado oficial emitido por la escudería tras anunciarse su salida.

“Ha sido un periodo maravilloso en el que pude contribuir a dar forma al proyecto y compartir el camino con una enorme cantidad de personas talentosas. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”.

Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Director del equipo Red Bull Racing Fotografía de: Jayce Illman / Getty Images

El asesor deportivo añadió que quedarse a las puertas del campeonato del mundo en la presente temporada fue un golpe emocional importante y terminó por convencerlo de que era el momento indicado, a nivel personal, para cerrar un capítulo largo, intenso y exitoso de su carrera.

“Deseo sinceramente que el equipo continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos mundiales”, concluyó.

Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que permitió que 16 pilotos llegaran a la Fórmula 1. Entre ellos destacan los tetracampeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen, el ocho veces ganador de grandes premios Daniel Ricciardo, el cuatro veces vencedor Carlos Sainz y el ganador de una carrera Pierre Gasly, entre otros.