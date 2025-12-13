Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Helmut Marko recibirá una indemnización de ocho cifras tras su salida de Red Bull

El Dr. Helmut Marko dejará Red Bull con un pago de 10 millones de euros, según BILD.

Motorsport.com Staff
Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

El doctor Helmut Marko percibirá de Red Bull el pago completo de su salario correspondiente a 2026, a pesar de que abandonará la estructura del equipo al término de la temporada 2025, de acuerdo con información publicada por BILD. La cifra rondaría los 10 millones de euros.

El austriaco, de 82 años, formó parte de la escudería desde su fundación en 2005 y tomó la decisión de dejar su puesto en Milton Keynes el pasado martes, poniendo fin a una trayectoria ligada al automovilismo que se ha extendido por más de seis décadas. Su salida se producirá un año antes de que expire su contrato actual, el cual estaba vigente hasta finales de 2026.

Según el reporte, aunque la determinación de marcharse fue tomada por el propio Marko, la compensación económica responde a un acuerdo de salida bajo el esquema de un “apretón de manos de oro”, una fórmula con la que Red Bull busca reconocer y agradecer los logros alcanzados por el directivo durante su extensa etapa en el equipo.

“He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, expresó Marko en el comunicado oficial emitido por la escudería tras anunciarse su salida.

“Ha sido un periodo maravilloso en el que pude contribuir a dar forma al proyecto y compartir el camino con una enorme cantidad de personas talentosas. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”.

Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Director del equipo Red Bull Racing

Fotografía de: Jayce Illman / Getty Images

El asesor deportivo añadió que quedarse a las puertas del campeonato del mundo en la presente temporada fue un golpe emocional importante y terminó por convencerlo de que era el momento indicado, a nivel personal, para cerrar un capítulo largo, intenso y exitoso de su carrera.

“Deseo sinceramente que el equipo continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos mundiales”, concluyó.

Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que permitió que 16 pilotos llegaran a la Fórmula 1. Entre ellos destacan los tetracampeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen, el ocho veces ganador de grandes premios Daniel Ricciardo, el cuatro veces vencedor Carlos Sainz y el ganador de una carrera Pierre Gasly, entre otros.

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección

Comentarios destacados
Más de
Motorsport.com Staff
Cinco conclusiones rápidas del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

Cinco conclusiones rápidas del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Cinco conclusiones rápidas del GP de Abu Dhabi 2025 de F1
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2025

Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2025
Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas de F1 2025

Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas de F1 2025
Más de
Helmut Marko
¿Qué hay realmente detrás de la salida de Helmut Marko de Red Bull?

¿Qué hay realmente detrás de la salida de Helmut Marko de Red Bull?

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
¿Qué hay realmente detrás de la salida de Helmut Marko de Red Bull?
Helmut Marko dejará Red Bull F1 antes de lo previsto tras reunión en Abu Dhabi

Helmut Marko dejará Red Bull F1 antes de lo previsto tras reunión en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Helmut Marko dejará Red Bull F1 antes de lo previsto tras reunión en Abu Dhabi
Marko admite que la falta de otro Red Bull adelante le costó el título a Verstappen

Marko admite que la falta de otro Red Bull adelante le costó el título a Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Marko admite que la falta de otro Red Bull adelante le costó el título a Verstappen
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección

Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección

Fórmula 1
Fórmula 1
Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección
Helmut Marko revela los detalles de la conexión "intima" con Verstappen

Helmut Marko revela los detalles de la conexión "intima" con Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Helmut Marko revela los detalles de la conexión "intima" con Verstappen
Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

Fórmula 1
Fórmula 1
Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

Últimas noticias

¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Por qué Ferrari no tuvo un coche competitivo en 2025? Surer responde
Helmut Marko recibirá una indemnización de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Helmut Marko recibirá una indemnización de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Helmut Marko recibirá una indemnización de ocho cifras tras su salida de Red Bull
Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección

Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección
Wolff señala en cuánto tiempo Antonelli explotará el total de su potencial

Wolff señala en cuánto tiempo Antonelli explotará el total de su potencial

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Wolff señala en cuánto tiempo Antonelli explotará el total de su potencial

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros