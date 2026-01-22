Por qué Helmut Marko dice que la temporada 2021 de F1 fue la más dura de su vida

El exasesor deportivo de Red Bull, el Dr. Helmut Marko, calificó a la temporada 2021 de Fórmula 1 como el "año más duro" de toda su trayectoria en la categoría.

El austríaco, de 82 años, dejó su cargo en el equipo de Milton Keynes a finales de 2025, tras 20 años en la estructura. Luego de haber competido en la Fórmula 1 entre 1971 y 1972 y de fundar en 1984 el equipo RSM Marko, que más tarde se convertiría en el Red Bull Junior Team, Marko ha estado vinculado a la categoría durante más de cinco décadas.

Al repasar su carrera en una entrevista con F1 Insider, Marko explicó por qué considera que 2021 fue la temporada más exigente que le tocó atravesar. Aquel año terminó con Max Verstappen conquistando el primero de sus cuatro títulos mundiales tras una intensa lucha con el siete veces campeón Lewis Hamilton.

Si bien el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 quedó registrado como uno de los episodios más controvertidos de la historia del campeonato, Marko también señaló otros momentos "tóxicos" a lo largo de esa temporada.

"2021 fue, en términos de emociones, de política, en términos de todo, el año más duro que he vivido en la Fórmula 1", afirmó.

"Mercedes dominaba.De repente apareció Red Bull con un piloto relativamente joven y lo desafió todo. Hubo choques en pista, el primero en Silverstone, donde la rueda delantera de Hamilton golpeó la rueda trasera de Max y salió despedido a más de 300 km/h.

"Pero también hubo a veces un ambiente tóxico fuera de la pista. Intrigas políticas por todos lados. Realmente, muy duro. Luego llegó el final en Abu Dhabi, que cayó de nuestro lado, en parte porque cambiamos los neumáticos en el momento justo. En Mercedes, el hecho de haber perdido ese campeonato mundial sigue estando muy presente".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes se quedó con el título de constructores, pero Hamilton se quedó a las puertas de lograr su octavo campeonato de pilotos. El británico lideraba la carrera con Verstappen en segundo lugar cuando un accidente de Nicholas Latifi provocó la salida del coche de seguridad.

Con la bandera a cuadros cada vez más cerca, todo indicaba que Hamilton se consagraría campeón. Sin embargo, el entonces director de carrera, Michael Masi, ordenó que únicamente los coches doblados entre Hamilton y Verstappen recuperaran la vuelta, con el objetivo de reanudar la carrera; permitir que todos los rezagados lo hicieran habría significado que la prueba terminara neutralizada.

Una vez que el coche de seguridad regresó a boxes, Verstappen, con neumáticos más nuevos, pudo superar a Hamilton y quedarse con el título.

La decisión de Masi fue, y continúa siendo, motivo de debate tanto entre los aficionados como dentro del paddock.