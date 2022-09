Herta: La IndyCar está subrepresentada en los puntos de la FIA para F1

Cargar reproductor de audio

Herta, que ha conseguido siete victorias en sus cuatro primeras temporadas en la IndyCar y terminó tercero y quinto en los campeonatos de 2020 y 2021, sólo tiene 32 de los 40 puntos necesarios para que se le conceda la superlicencia.

Por lo tanto, habría dependido de que la FIA lo convirtiera en un caso especial para conseguir un asiento en la F1 para 2023.

"Puedo entender la posición de la FIA", dijo Herta a Motorsport.com el fin de semana. "Sólo siento que la IndyCar está subrepresentada en la estructura de puntos de la superlicencia".

"Pero desde su punto de vista, con la actual estructura de puntos, lo entiendo. Y no quiero entrar como 'una excepción'".

Preguntado por si se había planteado acumular los puntos necesarios compitiendo en la Fórmula Regional Asiática durante la temporada baja y si había perseguido oportunidades para participar en alguna FP1 de F1, Herta respondió: "Creo que era posible hacer algo así (la Fórmula Regional Asiática), pero siento que no debería correr en una serie junior después de haber sido un piloto profesional durante cuatro años. Así que no me lo planteé del todo".

"Zak Brown dijo que estaría interesado en hacer una FP1 conmigo, pero que no querría ponerme en un McLaren si tenía un contrato con AlphaTauri: ¡es como ir en contra de tu equipo!"

"Aprecio todo el esfuerzo que Zak ha hecho por mí, se ha portado muy bien conmigo. Ha habido muchas cosas en las noticias, pero ha sido completamente transparente conmigo todo el tiempo, y ha sido genial trabajar con él".

Suponiendo que las reglas de la superlicencia no cambien, Herta va a tener que alcanzar el umbral de los 40 puntos a través de una combinación de logros en la IndyCar y algunas sesiones de FP1 con un equipo de F1, que se valoran a un punto cada una.

Teniendo en cuenta que un piloto de Andretti Autosport no ha ganado el campeonato en 10 años, y que Herta y su compañero de equipo Rossi sólo fueron 10º y 9º en el campeonato de este año, respectivamente, eso parece ser una petición difícil para el joven californiano de 22 años.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Pero Herta dijo que tenía fe en que tanto él como su equipo pueden mejorar lo suficiente como para convertirse en aspirantes al título.

"Hay algunas cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tengo que mejorar, no creo que sea un piloto de campeonato completo, o al menos no lo he sido este año".

"Pero eso es algo en lo que podemos trabajar en la temporada baja y confío en que tengo la velocidad para hacerlo, y confío en que Andretti puede producir los coches para hacerlo".

"Pero es difícil maximizar cada fin de semana y eso es lo que tienes que hacer, y se hace difícil cuando tienes estas penalizaciones de motor, o tal vez la puesta a punto no es perfecta, tal vez estás cometiendo algunos errores. Tienes que estar al tanto de todo eso y maximizar cada área".

"Así que cuando te dan un coche ganador, tienes que aprovechar esa oportunidad y ganar".

Herta dijo que su sueño de la F1 está lejos de terminar, y que también cree que el sueño del propietario del equipo, Michael Andretti, de llegar a la F1 sigue vivo.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría tardar Michael Andretti, dueño del equipo, en conseguir un compromiso de Herta para firmar un nuevo acuerdo en la IndyCar o perseguir una oportunidad en la F1, Herta sugirió que podrían entrar en la lucha juntos.

"Creo que Michael está preparado para ponerme en la F1, hay cierta longevidad en esa oferta", dijo Herta. "Entendería que cuando tenga 26 años no quiera ponerme en un coche de F1".

"Pero supongo que hay una promesa en todo este asunto de (Nyck) de Vries, ¿no? Tiene 27 años, cumplirá 28 al comienzo de la próxima temporada, y parece que lo que hizo en Monza podría haber suscitado algunas conversaciones para que consiga un asiento en algún sitio".

"Si tienes una oportunidad, tienes que aprovecharla al máximo, y él lo hizo, así que muy bien por él".

"En los próximos años podría haber oportunidades (para Andretti) de comprar un equipo", dijo Herta, que vio cómo los intentos de su jefe de poner en marcha un equipo de F1 se vieron frustrados por los propietarios que no querían que el dinero se dividiera en 11 partes en lugar de 10.

"Alguien podría estar buscando vender. Si viene otro fabricante de motores y el propietario de un equipo tiene la oportunidad de vender, podría verlo de forma muy diferente".

"Pero en cuanto a mi futuro, al final es la decisión de la FIA. Escuchan mucho a los equipos, pero es la FIA la que decide sobre las superlicencias. No quieren enojar a todos los propietarios de equipos y a los fabricantes actuales sólo para aceptar a una persona más. Es un gran rompecabezas con muchas piezas en movimiento".

Herta dijo que si la oportunidad de la F1 nunca se materializa y en su lugar pasa las próximas dos décadas en la IndyCar, estaría bien con eso. Pero dos victorias de clase en las 24 Horas de Daytona -GTLM con BMW, LMP2 con DragonSpeed- le han abierto el apetito por ese tipo de carreras y sugieren que extendería su red aún más.

"Nunca me sentiría decepcionado por haber pasado mi carrera en la IndyCar", razonó. "Pero como siempre he dicho, hay muchas cosas diferentes que quiero hacer en mi carrera de piloto y no todas forman parte de la IndyCar".

"Me gusta hacer todas estas carreras de resistencia, me encantaría tener una oportunidad en Le Mans, y no me opondría a hacer las 500 Millas de Daytona o una carrera de NASCAR en un circuito mixto. Conducir toda una variedad de coches de carreras sería increíble".

