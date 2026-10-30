Fórmula 1 GP de México

Herta logra la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac

Marcin Budkowski confirmó que Colton Herta completó el trámite para su superlicencia tras la FP1 en México, pero Cadillac F1 aún evalúa si será compañero de Sergio Pérez o si seguirá Valtteri Bottas.

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 21:20

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Colton Herta

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

El piloto estadounidense Colton Herta completó el último trámite que le hacía falta para obtener la superlicencia de la Fórmula 1 y, tras realizar la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México en el monoplaza de Valtteri Bottas ahora es elegible para competir en la parrilla del próximo año como compañero de Sergio Pérez.

En entrevista para Sky Sports, Marcin Budkowski, directivo de la escudería norteamericana, detalló la importancia de la sesión matutina para la recolección de datos en un circuito sumamente exigente y con nulo historial de información previa para la estructura, una labor que en su opinión Herta desarrolló correctamente.

"Hizo una muy buena sesión para nosotros. En Austin fue más una sesión de trabajo donde probamos algunas piezas experimentales para el próximo año. Aquí es un circuito desafiante; sabemos lo que exige en cuanto a refrigeración de frenos y de motor. Así que ejecutamos un programa un poco atípico en la FP1 para recopilar toda la información (...), era aún más importante recopilar estos datos esta mañana y él lo ha logrado”, declaró el directivo para la cadena británica.

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Con cinco apariciones en prácticas libres durante la temporada —una más de las previstas originalmente debido a un fallo técnico en Monza que le impidió rodar cuando reemplazo a Checo Pérez, Herta ha obtenido los puntos que no consiguió en la Fórmula 2 donde no estuvo en la contienda de las primeras posiciones.

¿Tiene Colton Herta asegurado el segundo asiento de Cadillac frente a Valtteri Bottas?

Ante la interrogante de si Herta es la opción natural para ocupar el segundo asiento del equipo americano, Budkowski siguió con la misma tónica de su discurso que empezó en Estados Unidos sin dejar en claro lo que pasará con Valtteri Bottas o el piloto americano.

El directivo indicó que la decisión del compañero de Sergio Pérez no es un tema a la ligera y necesitan encontrar al competidor que les permita seguir desarrollando el coche, por lo que por ahora no hay una decisión tomada.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Es una cuestión de sincronización: tener al piloto adecuado cuando el equipo esté listo. Estamos evaluando esto, pero el objetivo esta temporada era tener a Colton como parte del equipo (...). Podríamos hacer más FP1 con él para darle más experiencia, es parte del proceso", comentó Budkowski a Sky Sports, añadiendo sobre la continuidad de Bottas: "Hizo una muy buena carrera en Austin. Estuvo fuerte en clasificación y en carrera; eso es lo que necesita hacer carrera tras carrera".

"En cuanto al segundo asiento y la estrategia futura de pilotos, no tenemos prisa por anunciarlo ni por decidirlo", concluyó el directivo.

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