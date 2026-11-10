Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hinchcliffe ve a Russell “derrotado” tras otra carrera marcada por golpes y mala suerte

El analista de F1 James Hinchcliffe cree que George Russell tiene buenas razones para sentirse derrotado tras otro frustrante Gran Premio de Brasil

Lydia Mee

Publicado: 10 nov 2026, 13:16

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El expiloto de la IndyCar Series y analista de F1 TV, James Hinchcliffe, considera que George Russell tenía razones de sobra para lucir "un poco derrotado" tras otra tarde complicada en el Gran Premio de Brasil.

Si bien Mercedes cerró el fin de semana con la moral en alto tras asegurar el campeonato de constructores, Russell sufrió otra carrera frustrante. El británico perdió la pole position a manos de Lando Norris (McLaren) y finalmente cruzó la meta en la cuarta posición, tras recuperarse de un trompo a la salida del carril de pits cuando realizó la transición de neumáticos intermedios a slicks.

"Se le ve un poco derrotado, ¿no? Y en cierto modo, con toda razón. Ha sido una temporada muy dura para él", explicó Hinchcliffe durante el programa posterior a la carrera en F1 TV.

"Ha habido muchos golpes y una gran dosis de mala suerte encima. Es una situación muy difícil para un piloto, especialmente en una temporada tan larga como esta".

"Si fuera un calendario de solo 16, 17 o 18 carreras, el castigo ya habría terminado. Pero él sigue recibiendo golpes en diferentes momentos, y es algo muy complicado para mantenerse motivado y de buen ánimo".

Russell arrancó la temporada 2026 como uno de los claros favoritos al título. Sin embargo, tras imponerse en el Gran Premio de Australia que abrió el año y en la carrera sprint de China, enfrentó numerosos contratiempos, la mayoría de los cuales estuvieron fuera de su control. Por su parte, su compañero de equipo, Kimi Antonelli, pasó a ganar nueve grandes premios y asegurar su primer campeonato mundial, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

"Luchamos más con los intermedios hacia el final, así que definitivamente hay cosas que debemos comprender, pero en general, me voy de este fin de semana alentado por mi rendimiento", comentó Russell tras el Gran Premio de Brasil.

"He estado trabajando duro para volver a ese nivel de forma constante y aquí me he sentido mucho más cómodo conmigo mismo".

"Lo más importante es que logramos aquello a lo que veníamos y ganamos el campeonato de constructores. Nos hubiera gustado hacerlo con un poco más de estilo hoy, pero es un logro increíble para todos en el equipo".

"Tuvimos cuatro años difíciles y toda la organización puso muchísimo trabajo para regresar a esta posición. Cuando me uní a Mercedes en 2022, esperábamos estar peleando por campeonatos regularmente, así que haber atravesado ese camino y estar ahora de vuelta en la cima es algo de lo que todos deberíamos estar increíblemente orgullosos".

"Ganar el campeonato mundial de constructores es siempre el reflejo definitivo del trabajo en equipo. Este deporte no se trata solo de los dos pilotos que se suben al auto cada fin de semana; se trata de las miles de decisiones que se toman en las fábricas y de la determinación de cada persona que contribuye al rendimiento del equipo", concluyó.

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