Las historias detrás de las increíbles imágenes de F1, Parte 1

Steven Tee

Durante más de 30 años, Steven ha sido uno de los principales fotógrafos de la Fórmula 1. En ese tiempo era el jefe de fotografía de LAT, ahora es parte de Motorsport Images, y ha sido testigo de primera mano de muchos grandes momentos históricos.

Durante esta pausa en la F1, debido a la cuarentena por el Covid-19, parecía un buen momento para pedirle que seleccionara algunas de las imágenes más significativas para él... y nos dijera por qué son tan especiales. Así que, aquí están sus 15 fotografías seleccionadas y las historias detrás de ellas.

1. Grosjean vuela, al inicio del Gran Premio de Bélgica de 2012

Romain Grosjean, Lotus E20 Renault, Sergio Pérez, Sauber C31 Ferrari, Fernando Alonso, Ferrari F2012, y Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 Mercedes, choque en la salida. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

¡Soy un hombre de costumbres, algunas buenas y otras malas! Durante más años de los que puedo recordar, he capturado el inicio del Gran Premio de Bélgica desde el interior de La Source. Es un lugar único, siendo una horquilla a 300 metros de la línea de salida, accesible para aquellos fotógrafos que quieran quedarse allí durante la carrera.

El GP de 2012 se destaca porque pude captar un ángulo alternativo del enorme accidente de Romain Grosjean. Esta toma está hecha con un lente gran angular 14mm, y yo estaba parado a no más de dos metros de distancia de él mientras volaba sobre la cabeza de Fernando Alonso.

Estaba junto a un pequeño grupo de fotógrafos, y una vez que terminé de fotografiar el accidente me di la vuelta y encontré que todos menos uno habían desaparecido, ¡no sé si eso significa que soy muy dedicado o un estúpido! Probablemente un poco de ambos, pero tengo la foto para compartir ahora.

2. El enfoque de Lewis Hamilton, GP de Japón 2010

Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Esta imagen de Lewis Hamilton fue tomada dentro del garaje de McLaren durante la clasificación para el GP de Japón de 2010.

Las fuertes lluvias llegaron justo antes de que salieran los autos, y todos pasaron la siguiente hora esperando un tiempo lo suficientemente amplio como para poder correr, pero no fue así, y la calificación se pasó a una soleada mañana de domingo.

Lewis se sentó pacientemente en su monoplaza y, aunque finalmente se quitó el casco, mantuvo un aura de concentración total en todo momento. Se sabe que no le gustan las fotos de sí mismo usando el 'pasamontañas', pero le enseñé esta, casi en modo zen, ¡y le gustó!

3. El gran dominio de Jenson Button en el GP de Canadá 2011 en lluvia

Jenson Button, McLaren MP4-26 Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Creo que las dos veces que me he mojado más haciendo mi trabajo fueron en el GP de Mónaco, de 1984 y aquí en Canadá, 2011.

Mantener el equipo seco y en funcionamiento es primordial cuando el tiempo es tan malo como el día de la carrera, ya que obviamente hay que ser capaz de seguir fotografiando. Llevo dos cámaras, pero cuando llueve, mantengo una segura y seca en la bolsa de la cámara como respaldo. Las gamuzas son una forma brillante para limpiar el spray de las lentes, evitando que se empañen, y yo siempre llevo una.

Más de Motorsport Images: Motorsport Images abre su archivo de fotografías

Jenson Button llegó desde el fondo de la parrilla para ganar, principalmente por su brillantez en las horrendas condiciones, y el trabajo del fotógrafo es ilustrar eso, lo que espero que haga esta foto.

La tomé en la última curva cuando la pista estaba muy mojada, y después de que Jenson me pasara, el director de carrera, Charlie Whiting, paró temporalmente la carrera. Usando una velocidad de obturación tan alta como la luz lo permitía, era posible congelar la lluvia que golpeaba la pista y el auto, resaltando las condiciones.

4. La primera victoria de Fernando Alonso en Ferrari, el GP de Bahrein 2010

Ganador Fernando Alonso, Ferrari F10 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Conocí a Fernando por primera vez cuando era un joven piloto de pruebas del equipo Renault F1. Estábamos en la fabulosa casa de Flavio Briatore en Malindi, Kenia, para un campamento de entrenamiento previo a la Navidad, en diciembre de 2001, y durante la cena, una noche, protestaba por la falta de celebraciones y emociones que algunos de los pilotos de esa época, en particular Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher, mostraban después de ganar carreras.

Fernando prometió que si ganaba una carrera, lo celebraría con gran estilo, y nunca defraudó a los fotógrafos, ideando formas creativas para demostrar su gran alegría de ganar tanto en el parque cerrado como en el podio.

Tuve la suerte de estar en un techo justo encima de donde se detuvo después de su primera victoria de Ferrari en Bahrein en 2010. Me encanta la forma y las líneas limpias de esta toma, Fernando parece que está emulando la estatua del Cristo Redentor que se encuentra sobre Río de Janeiro.

Esta foto adorna una pared de su increíble museo en Oviedo, ¡así que fue un buen trabajo!

5. Hamilton en lugar de Alonso, GP de Abu Dhabi 2016

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+, primera posición, celebra con donas después de la carrera. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Abu Dhabi se ha convertido en "la carrera de las donas", desde que Nico Rosberg ganara el campeonato allí en 2016. Trabajo muy de cerca con McLaren y Alonso, así que cuando F1 Racing me pidió que hiciera un reportaje de la última carrera de Fernando, acepté con mucho gusto.

Escuché que hacía donas en la meta después de cruzar la línea, y encontré el lugar perfecto para capturarlas, en la torre de salida a mitad de la recta. Los fotógrafos pueden entrar en el pitwall a una vuelta del final, y yo corrí desde el garaje de McLaren a la torre, puse mi lente zoom 70/200 mm y esperé a Alonso.

Hamilton cruzó la meta y ganó la carrera, condujo lentamente por la pista, se detuvo justo debajo de mí, y empezó a hacer donas. No me podía imaginar estar tan bien ubicado de nuevo para captar el arte de las donuts, y me encanta esta toma, pero cuando Fernando llegó y comenzó su actuación, estaba demasiado lejos de mí y envuelto en el humo de Lewis.

Agridulce, pero por suerte mi colega Sam Bloxham estaba en el techo de la fosa, ¡y consiguió a Fernando perfectamente! El trabajo en equipo de LAT Images en su mejor momento, y las tomas quedaron muy bien.

6. Tres autos rueda a rueda en el GP de España de 2019

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y Sebastian Vettel, Ferrari SF90 en una carrera a la primera curva al comienzo de la carrera Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El mejor lugar para tomar la arrancada de un GP es el exterior de la curva 1, disparando de frente, usando un lente largo, y he estado allí cientos de veces.

Sin embargo, es bueno probar cosas diferentes cuando las circunstancias lo permiten, y esta toma de la salida del GP de España del año pasado es un buen ejemplo de ello. Los autos están muy igualados en Barcelona debido a todos los kilómetros en las pruebas de invierno, y hay una larga bajada hasta la curva 1. Esta combinación a menudo permite la oportunidad de poner a los monoplazas a la par.

Esta toma tiene justamente eso, y es capturada poco antes del punto de frenado usando un lente corto 85mm y una pequeña apertura y velocidad de obturación rápida. Es el mejor punto de Barcelona, y me tuve confianza, al estar tan cerca de 20 autos a toda velocidad y a centímetros de distancia es un lugar muy emocionante para fotografiar.

7. Tomando la próxima generación de la F1

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Toro Rosso, y Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

He cubierto más de 650 carreras de F1, empezando en 1984, y he visto a algunos de los mejores pilotos y las mayores rivalidades durante todo ese tiempo. Sé que la gente dice que la F1 no es lo que era, pero para ser sincero, también lo decían en 1984.

La verdad es que la F1 nunca ha sido más fuerte, y la cosecha actual de talentos jóvenes se asegurará de que la F1 siga siendo muy observada y comentada en los próximos años. Tuve mucha suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto, y lograr esta toma detrás de los bastidores de los jóvenes relajándose y charlando antes del desfile de pilotos.

Más de Motorsport Images: Motorsport Images: Un legado perdurable

Normalmente pasan el tiempo en la zona de espera firmando autógrafos para todos los niños de la parrilla que forman parte del espectáculo previo al inicio, pero, por desgracia para los niños y por suerte para mí, su autobús se quedó atascado en el tráfico y perdieron la cita.

Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Alex Albon y Charles Leclerc han estado compitiendo entre sí en las fórmulas inferiores y en karting desde que eran niños, y continuarán haciéndolo en la F1. El futuro es ciertamente brillante.

8. Leclerc y Verstappen, GP de Austria 2019

Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, habla con Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Otra foto de los jóvenes fenómenos. Esto es tras la calificación en el Red Bull Ring, Charles acababa de lograr la pole, con Max en tercero. Mientras se entrevistaba a Hamilton, que está en segundo plano, hablan animadamente en la recta en la meta. ¡La foto la hice por la pose de pistolero de Leclerc!

Esta foto cobró mayor importancia al día siguiente después de que los dos lucharan rueda a rueda, y Verstappen se impuso para la victoria frente a 30 mil aficionados holandeses, dando a Honda su primera victoria en F1 desde 2006.

9. Ayrton Senna en Silverstone

Ayrton Senna, McLaren MP4-8 Ford Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Silverstone siempre ha sido un circuito complicado para fotografiar los F1, debido a la luz plana, los malos fondos, a los oficiales de espectadores demasiado entusiastas y a la enorme distancia que nos separa de los autos.

Había un muy buen lugar, tristemente ahora desaparecido, en la vieja configuración de la pista donde los autos se acercaban a una cresta en la curva del puente. Tenías que acostarte boca abajo, con un lente 500mm apoyado en el piso y pre enfocar en la parte alta del asfalto exactamente donde el auto salía de la cresta, con un fondo libre de los incordios habituales de Silverstone.

Los autos iban a fondo aquí y para tener una imagen limpia del casco tenías que anticipar cuándo presionar el botón de disparo. Esta sesión de 1993 se disputó con cielos grises y con nubes de lluvia empezando a formarse detrás de la curva Club; pero el sol salió y momentos después Ayrton Senna apareció sobre la cresta.

Fue una imagen tomada con película –no con una cámara digital–, por lo que no fue hasta el lunes por la mañana que pude ver que lo había tomado, correctamente encuadrado y con el monoplaza bajo el sol y un cielo cambiante.

10. El famoso incendio de Verstappen en el GP de Alemania de 1994

El fuego durante la parada en boxes de Jos Verstappen, Benetton B194 Ford Photo by: Motorsport Images

No estaba seguro de si incluir esta imagen, ya que me preocupaba que se viera como algo excesivo, pero es por la que soy más famoso, así que...

Estaba fotografiando la carrera desde el anillo interior de Hockenheim en 1994 y se había estabilizado, así que decidí acercarme a los boxes y hacer fotos desde delante del garaje de Benetton.

Cuando llegué al pitlane, los mecánicos ya estaban fuera, listos para recibir uno de sus autos, y me di cuenta de que tenía puesto el zoom 70/200 en mi cámara y que no había tiempo de cambiarlo por otro más amplio. Jos Verstappen se detuvo momentos después y empecé a disparar desde el lateral cuando se desató el infierno.

En un momento podía ver el auto, y después una cortina de llamas. Seguí disparando, pero no tenía idea de lo que había capturado, ya que era con pélicula, por lo que no fue hasta que volví a Londres y fui por los rollos al laboratorio cuando vi los resultados.

Hubo cuatro tomas de la conflagración, dos fuera de foco, uno panorámico y este, que es tan potente que parece preparado.

11. ¿Senna buscando el límite?

Ayrton Senna, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrton Senna realmente se esforzó en todo lo que hizo, y fue uno de los primeros en entender cómo los datos podían ayudarle a encontrar una ventaja.

En Europa, todo esto tuvo lugar en la parte de atrás de los garajes, lejos de todos menos del equipo. Pero sobre todo en las carreras urbanas, los garajes eran demasiado pequeños para acomodar el equipo de todos las escuderías, y en Montreal tenían carpas levantadas detrás de las áreas de los garajes principales.

Estaba en el paddock caminando cerca del garaje de McLaren, cuando una ráfaga de viento sopló por el costado de su carpa levantandola, revelando momentáneamente a Ayrton solo estudiando sus datos. Metí mi lente por la pequeña abertura y obtuve esta toma.

Creo que lo refleja solo en su propio mundo, totalmente concentrado en los números de la pantalla, y funciona muy bien a nivel composición, ya que está silueteado de manera natural en el centro de la imagen.

12. Calma antes de la tormenta: Senna en Estoril

Ayrton Senna, Lotus 97T espera a ser asistido después de una falla en la práctica Photo by: Motorsport Images

La temporada 1985 fue mi primera en F1. Había empezado el año anterior, como Ayrton, a quien seguí en su año de campeón en la F3 británica. Era, por tanto, el único piloto que conocía.

Senna había pasado de Toleman a Lotus, un equipo para el que LAT trabajaba, y las expectativas eran muy altas.

Durante el calentamiento matutino para la segunda carrera en Estoril, Portugal, Ayrton tuvo un problema técnico, y se detuvo en la pista donde yo estaba disparando desde unas rocas. Él subió y se unió a mí, y me dijo "buenos días" antes de concentrarse en mirar las trazadas de los otros pilotos.

Una vez terminada la sesión de 30 minutos, los oficiales empujaron su auto a la pista y Ayrton fue y se sentó pacientemente detrás de él esperando la grúa. Es famoso por haber conseguido su primera victoria más tarde, bajo una lluvia torrencial, y esta foto fue superada por esos eventos, pero siempre me ha encantado ya que creo que muestra realmente quién era.

13. Michael en Mirabeau en Montecarlo

Michael Schumacher, Benetton B195 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Esta toma del calentamiento del domingo por la mañana en el GP de Mónaco de 1995 es una de mis favoritas. Se tomó en la curva Mirabeau, y requirió que las estrellas se alinearan para capturarla: la luz de la mañana entra a través de los árboles en los jardines del Casino, un piloto se metió al interior de la curva, donde el peralte levantó la rueda interior, y todo fue registrado en un rollo de película Fuji Velvia, que le daba un potente colorido y contraste.

El Benetton de Michael Schumacher ganó más tarde ese día, lo que le da a la foto un toque extra.

14. Alonso contempla su segunda corona

Fernando Alonso, Renault R26 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Estábamos trabajando para Renault en 2006, y Alonso llegó a la ronda final en Brasil con muy buenas posibilidades de emular el título de pilotos de la temporada anterior.

Los pits y el paddock son muy básicos en Sao Paulo, y había notado que las habitaciones de los pilotos no eran más que pequeños cuartos prefabricados, con percheros y camas plegables. Pensé que haría un gran contraste con la vista glamorosa de la F1, y le pregunté a Fernando si podía fotografiarlo allí.

Esta imágen fue tomada antes de que saliera el día de la carrera para ganar su segundo campeonato mundial, y lo muestra en profunda concentración.

He tenido el privilegio de trabajar de cerca con muchos grandes pilotos, y lo que comparten es la habilidad de aislarse de las cosas que les rodean, como los molestos fotógrafos, y esto ofrece luego imágenes naturales geniales.

15. Recompensa por perseguir a Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1, pitstop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Me encanta esta foto de la parada en boxes de Michael Schumacher tomada durante el GP de España, en 2006, porque tuve que negociar mucho para lograrla y demuestra que si no te lo propones, nunca lo conseguirás.

Fue tomada usando una cámara de disparo remoto, que estaba montada en una barra que Ferrari había montado entre los dos pórticos superiores que llevan las líneas de aire comprimido. Está tomada con un gran angular 14mm y parece que está tomada de pie entre el equipo de boxes.

Un gran agradecimiento al jefe de mecánicos Nigel Stepney, que me permitió hacerlo, y que tristemente ya no está con nosotros.