Honda admite una diferencia de hasta 20 km/h de su unidad de potencia contra el resto en Monza

Shintaro Orihara, director general en pista e ingeniero jefe de Honda F1, ha hecho unas declaraciones tras la celebración del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Para Aston Martin Honda, el Gran Premio de Italia de F1 resultó ser una prueba difícil.

Honda introdujo una versión actualizada de la unidad de potencia en la anterior carrera, el Gran Premio de los Países Bajos. Gracias a Fernando Alonso, lograron terminar en novena posición, lo que parecía indicar un avance seguro. Sin embargo, en el Gran Premio de Italia, disputado en el circuito ultrarrápido de Monza, quedaron al descubierto sus puntos débiles. En la clasificación, acabaron en última posición.

En la carrera, lo máximo que pudieron hacer fue luchar contra los Cadillac; además, Alonso sufrió daños en el monoplaza al salirse de la pista y tuvo que abandonar, mientras que Lance Stroll también se retiró por un problema en el sistema hidráulico… El resultado fue una derrota total.

Por otra parte, en cuanto a la velocidad máxima registrada en el radar durante la carrera, mientras que el más rápido, Lando Norris (McLaren), alcanzó los 338,1 km/h, Alonso se quedó en 314,7 km/h… una diferencia de nada menos que 24 km/h. A la vista de estos datos, la falta de potencia resulta evidente.

"Teniendo en cuenta el rendimiento actual de la unidad de potencia, ya preveíamos que la carrera de hoy iba a ser dura", comentó el ingeniero Orihara tras la carrera.

"Asumiremos este resultado y, la semana que viene, en Madrid —un circuito con características diferentes a las de Monza—, afrontaremos un nuevo reto junto con el equipo".