Fórmula 1 Las Vegas GP

Honda advierte que las largas rectas de Las Vegas exigirán mucho a la unidad de potencia

Shintaro Orihara, de Honda F1, afirmó de cara al GP de Las Vegas que su máxima prioridad es, ante todo, garantizar la fiabilidad y completar una semana de carrera estable.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 17 nov 2026, 23:38

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antes del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Shintaro Orihara, gerente general de pista e ingeniero jefe de Honda F1, habló sobre sus expectativas de cara a la carrera en una pista que exigirá potencia para los dos coches de Aston Martin.

A la actual temporada de la F1 le restan tres carreras, cerrando con un triplete en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. En el GP de Las Vegas, la tercera cita del año en Estados Unidos, Honda llevará a cabo una activación de marca para Acura, su firma norteamericana, por primera vez en mucho tiempo, por lo que el logotipo de Acura aparecerá en el Aston Martin AMR26 y en la indumentaria de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Previo al GP de Las Vegas, el gerente general Orihara señaló que afrontarán la carrera dando la máxima prioridad a garantizar la fiabilidad y tener un fin de semana estable más allá de la posición en la que puedan terminar. En el pasado GP de São Paulo, el auto de Stroll sufrió un problema en el ERS. Stroll, en particular, ya acumula más de 10 abandonos y atraviesa una situación en la que le está costando siquiera ver la bandera a cuadros.

"Desde que la carrera en Las Vegas regresó en 2023, se ha convertido en uno de los eventos más espectaculares. Ver a los autos de F1 disputar una carrera nocturna con el icónico paisaje urbano de Las Vegas como telón de fondo siempre es especial e impresionante", expresó Orihara.

"Este fin de semana se esperan temperaturas alrededor de los 10 grados, lo que supondrá las condiciones más frías de la temporada. Por lo tanto, será importante mantener la unidad de potencia dentro del rango de temperatura adecuado. Además, el trazado del circuito, caracterizado por sus largas rectas, también supone una fuerte exigencia para la unidad de potencia, así que se espera una batalla demandante".

"Tras el abandono de Lance Stroll en el anterior GP de São Paulo, en este evento abordaremos el fin de semana con la máxima prioridad puesta en implementar de forma fiable las medidas relacionadas con la fiabilidad del ERS y tener una semana de carrera estable. Sobre esa base, trabajaremos para extraer el máximo rendimiento de la unidad de potencia actual".

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