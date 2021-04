Honda verá si puede sacar más de su motor en carrera

Mientras que Red Bull-Honda tuvo una clara ventaja sobre Mercedes en la clasificación en Sakhir el pasado fin de semana, en la carrera el ritmo entre ambos equipos fue muy parejo.

Ese cambio en la forma abrió la puerta para que Mercedes utilizara una estrategia agresiva para ayudar a Lewis Hamilton a ponerse delante de Max Verstappen y luego el británico aguantó los ataques del holandés para llevarse la victoria.

Reflexionando sobre el fin de semana, Honda dice que un aspecto que analizará detenidamente es si podría haber sido más agresivo con su despliegue de potencia en Bahréin.

Aunque los equipos tienen que utilizar los mismos modos de motor tanto en la clasificación como en la carrera, todavía hay margen para cambiar una serie de factores, como la estrategia de despliegue de energía, y elegir la agresividad de la unidad de potencia durante todo el fin de semana.

A raíz de lo ocurrido en Bahréin, el director técnico de Honda en la F1, Toyoharu Tanabe, afirma que estudiará si su enfoque en Bahréin fue el mejor y si debe hacer las cosas de forma diferente a partir de ahora.

"Revisaremos y consideraremos estos datos", dijo Tanabe. "Tenemos que ver cuánto se ha agotado la unidad de potencia en esta carrera, y luego la utilizaremos según las características de cada circuito en el futuro".

"Tenemos previsto comprobar si este uso ha sido óptimo. Básicamente, creo que se puede utilizar sin problemas, pero planeo pensar en lo que debería hacer para usarla adecuadamente en el futuro."

La frustración de Red Bull por no haber conseguido una victoria en el estreno de la temporada era evidente, y Honda dijo que también compartía esos sentimientos.

"Fue un resultado decepcionante", dijo Tanabe. "Pero Max fue capaz de competir por la victoria en la primera carrera del año, y creo que es algo positivo ver una actuación así. Creo que ha sido una buena carrera para ser la primera de la temporada".

Y agregó: "Hicimos lo que pudimos. Creo que la estrategia del equipo también fue óptima. Sin embargo, creo que la falta de resultados significa que todavía no es suficiente. Si alguien me preguntara: '¿Está usted satisfecho al 100%?', tendría que decir que 'no'".

Sin embargo, Tanabe no tiene dudas de que el panorama competitivo entre Red Bull y Mercedes es diferente este año a como lo fue en 2020.

"El año pasado sólo pudimos ganar cuando todo salió bien", dijo. "En cuanto a la diferencia con Mercedes, creo que este año estamos en mejor posición".

