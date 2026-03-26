Aston Martin y Honda confían en que su coche de Fórmula 1 de 2026 pueda completar el Gran Premio de Japón gracias a mejoras en la fiabilidad, aunque la comodidad de los pilotos sigue siendo una preocupación.

La campaña del equipo con base en Silverstone comenzó de forma desastrosa en medio del cambio reglamentario de la F1, ya que el nuevo motor Honda dañó batería tras batería y generó preocupaciones sobre la salud de los pilotos.

Fernando Alonso y Lance Stroll no han sido clasificados en ninguno de los dos primeros grandes premios de esta temporada, con el problema impidiéndoles completar la distancia total de carrera en Melbourne —el canadiense igualmente vio la bandera a cuadros, pero a 15 vueltas del líder.

En Shanghái, un supuesto problema de batería dejó fuera de carrera a Stroll tras nueve vueltas, pero "el problema no estaba relacionado con la vibración", aclaró el gerente general en pista y jefe de ingenieros de Honda, Shintaro Orihara, el jueves en Suzuka. Alonso, afectado físicamente por las vibraciones, abandonó en la vuelta 32 de la carrera.

El coche de Lance Stroll, Aston Martin Racing, tras el retiro en China. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Honda cree que el problema de vibraciones no habría impedido que el AMR26 completara la carrera en términos de fiabilidad, y por ello confía en poder hacerlo en Suzuka, la carrera en casa de la marca.

"Tienes razón al señalar que no terminamos. Cualquier posibilidad de sumar puntos en el futuro pasa por terminar", dijo de forma directa el jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, ante los medios en Japón. "Ese sigue siendo el objetivo. Creo que dimos un pequeño paso en esa dirección en China, pero no fue suficiente. El objetivo tiene que ser terminar con ambos coches".

"Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho buenos progresos entre la primera y la segunda carrera", añadió Orihara. "Así que, en términos de fiabilidad de la batería, tenemos confianza en terminar la carrera. Además, en el último evento, el problema (de Stroll) no estuvo relacionado con la vibración. Fue un inconveniente distinto."

Más allá de la fiabilidad, las vibraciones siguen siendo un problema importante para los pilotos, con el temor a un "daño nervioso permanente" que se mencionaba apenas hace tres semanas. En China, las imágenes mostraron a Alonso soltando el volante en algunos momentos, mientras el dos veces campeón del mundo reportaba que "perdía toda la sensibilidad en manos y pies".

Consultado sobre el protocolo en caso de tener que pedirle a un piloto que abandone por cuestiones de salud, Krack explicó: "Es un tema complicado, porque desde el lado de la ingeniería quieres tener la cantidad adecuada de información, los datos correctos para evaluar, pero no haces ese tipo de mediciones durante la carrera. Así que tienes que confiar en lo que dicen los pilotos.

"En este caso era una situación en la que él sentía incomodidad y entonces tienes que confiar en tu piloto. No puedes simplemente decir 'no te creemos, sigue'. Así que creo que es una cuestión de respeto y confianza. Si tu piloto dice 'no puedo continuar', tienes que actuar en consecuencia.

Mike Krack, Chief Trackside Officer of the Aston Martin Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Y tuvimos esta situación en la que estaba incómodo. Creo que Fernando fue el primero en decir que si estuviera peleando por la victoria, seguiría adelante. No creo que haya dudas sobre eso. Pero como dije en Shanghái, fue una decisión fácil de tomar."

El reglamento dificulta que Honda pueda actualizar su problemática unidad de potencia: las especificaciones están homologadas y, por lo tanto, congeladas, con mejoras de rendimiento permitidas bajo el sistema ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora).

Las unidades de potencia serán evaluadas después del sexto, duodécimo y decimoctavo gran premio de la temporada. En cada ocasión, los fabricantes que estén entre un 2% y un 4% por debajo de la potencia del mejor motor podrán realizar una mejora adicional, mientras que aquellos que estén más de un 4% por detrás tendrán derecho a dos.

Aun así, Honda cree que su problema de batería entra dentro del ámbito de las medidas de fiabilidad, por lo que podría actuar antes.

"Desde el punto de vista reglamentario, si necesitamos aplicar alguna contramedida por fiabilidad, podemos hacerlo", dijo Orihara. "Es difícil decir el plan, pero si lo necesitamos, podemos."

Sin embargo, cuándo podría suceder eso es "difícil de decir", añadió el japonés. "Lo veremos en Miami."

La primera carrera de la temporada en Estados Unidos, el 3 de mayo, será la siguiente cita del calendario tras la de este fin de semana en Japón luego de la cancelación de las rondas de Bahréin y Arabia Saudita en abril.

Fotos del Gran Premio de Japón - jueves