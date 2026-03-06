La primera jornada oficial de Gran Premio en la temporada 2026 no permitió realmente a Aston Martin despertar de la pesadilla de la pretemporada, con un rodaje limitado en los entrenamientos libres debido a problemas de batería que redujeron su número de piezas de repuesto a cero.

Sin embargo, tras apenas tres vueltas en la primera práctica, Fernando Alonso y Lance Stroll lograron completar cerca de una treintena de giros en la segunda sesión. Nada como para lanzar las campanas al vuelo, ya que el mejor tiempo de un AMR26, marcado por el español, lo ubica 20°, a casi cinco segundos de la referencia, mientras que el equipo debe limitar sus tandas con poco combustible, nuevamente para preservar la batería.

Pero parece que un pequeño rayo de sol se abre paso entre las imponentes nubes negras que cubren el cielo del equipo de Silverstone. Durante el rodaje realizado en los entrenamientos libres 2, el fabricante de motores Honda —ampliamente señalado por los problemas sufridos desde el inicio del año— vislumbró un primer avance en el frente de las vibraciones, gracias a las primeras correcciones implementadas.

"La FP2 de hoy fue muy útil para nosotros, porque pudimos observar los efectos de nuestras medidas correctivas", indicó Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda.

Fernando Alonso al volante del Aston Martin AMR26 el viernes en Melbourne. Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Lance y Fernando completaron 31 vueltas entre los dos, lo que nos permitió recopilar los datos necesarios para determinar que las modificaciones que implementamos primero en el banco de pruebas de HRC Sakura funcionan en la pista. Según nuestro análisis realizado durante la sesión, hay menos vibraciones a nivel de la batería."

"El día comenzó con la identificación de un problema en el bloque motor del coche de Fernando. Intentamos resolverlo antes del inicio de la FP1, pero lamentablemente no pudimos terminar el trabajo a tiempo. Por lo tanto, se decidió que el coche Nº14 no participara en la sesión mientras continuaban los trabajos en la unidad de potencia."

"También encontramos un problema con el grupo motopropulsor de Lance, y decidimos regresar a los boxes para examinarlo, lo que nos permitió realizar las modificaciones necesarias para la FP2", concluyó.