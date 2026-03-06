Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Australia

Honda consigue una buena noticia en medio del caos con Aston Martin

En un día en el que Honda volvió a estar bajo los reflectores por las razones equivocadas, el fabricante japonés aun así sacó una buena noticia pese al rodaje relativamente limitado de Aston Martin el viernes en Australia.

Fabien Gaillard
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Oscar Piastri, McLaren, Lily Zneimer

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Alexandra Leclerc

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lawrence Stroll, Aston Martin

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1, Oliver Bearman, Haas F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Edie Piastri

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Bill Ford, bisnieto del fundador de Ford, Henry Ford.

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Mecánicos de Mercedes trabajando

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Carlos Sainz, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Alexander Albon, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Carlos Sainz, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Alexander Albon, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Coche de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Sergio Pérez, equipo Cadillac F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
George Russell, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
George Russell, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Alexander Albon, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Carlos Sainz, Williams

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lando Norris, McLaren

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Australia 2026 - el viernes de FP1 y FP2, en fotos
60

La primera jornada oficial de Gran Premio en la temporada 2026 no permitió realmente a Aston Martin despertar de la pesadilla de la pretemporada, con un rodaje limitado en los entrenamientos libres debido a problemas de batería que redujeron su número de piezas de repuesto a cero.

Sin embargo, tras apenas tres vueltas en la primera práctica, Fernando Alonso y Lance Stroll lograron completar cerca de una treintena de giros en la segunda sesión. Nada como para lanzar las campanas al vuelo, ya que el mejor tiempo de un AMR26, marcado por el español, lo ubica 20°, a casi cinco segundos de la referencia, mientras que el equipo debe limitar sus tandas con poco combustible, nuevamente para preservar la batería.

Pero parece que un pequeño rayo de sol se abre paso entre las imponentes nubes negras que cubren el cielo del equipo de Silverstone. Durante el rodaje realizado en los entrenamientos libres 2, el fabricante de motores Honda —ampliamente señalado por los problemas sufridos desde el inicio del año— vislumbró un primer avance en el frente de las vibraciones, gracias a las primeras correcciones implementadas.

"La FP2 de hoy fue muy útil para nosotros, porque pudimos observar los efectos de nuestras medidas correctivas", indicó Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda.

Fernando Alonso al volante del Aston Martin AMR26 el viernes en Melbourne.

Fernando Alonso al volante del Aston Martin AMR26 el viernes en Melbourne.

Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Lance y Fernando completaron 31 vueltas entre los dos, lo que nos permitió recopilar los datos necesarios para determinar que las modificaciones que implementamos primero en el banco de pruebas de HRC Sakura funcionan en la pista. Según nuestro análisis realizado durante la sesión, hay menos vibraciones a nivel de la batería."

"El día comenzó con la identificación de un problema en el bloque motor del coche de Fernando. Intentamos resolverlo antes del inicio de la FP1, pero lamentablemente no pudimos terminar el trabajo a tiempo. Por lo tanto, se decidió que el coche Nº14 no participara en la sesión mientras continuaban los trabajos en la unidad de potencia."

"También encontramos un problema con el grupo motopropulsor de Lance, y decidimos regresar a los boxes para examinarlo, lo que nos permitió realizar las modificaciones necesarias para la FP2", concluyó.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Russell recibe una advertencia y una reprimenda de los comisarios en Melbourne
Artículo siguiente F1 advirtió del "potencial desastre" con los coches 2026 en la clasificación de Australia

Comentarios destacados

Más de
Fabien Gaillard

Audi impresiona al entrar en Q3 en su primer Gran Premio de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Audi impresiona al entrar en Q3 en su primer Gran Premio de F1

La información crucial sobre Honda que Aston Martin ignoró durante mucho tiempo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La información crucial sobre Honda que Aston Martin ignoró durante mucho tiempo

Cinco zonas para el nuevo "modo recta" en el GP de Australia de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco zonas para el nuevo "modo recta" en el GP de Australia de F1 2026
Más de
Aston Martin Racing

Alonso está en un "momento mental difícil" por los problemas de Aston Martin, dice Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso está en un "momento mental difícil" por los problemas de Aston Martin, dice Newey

Bottas se burla de Aston Martin mientras Newey admite limitaciones en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Bottas se burla de Aston Martin mientras Newey admite limitaciones en Australia

Alonso contradice el mensaje de Newey sobre las vibraciones del Aston Martin en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso contradice el mensaje de Newey sobre las vibraciones del Aston Martin en la F1 2026

Últimas noticias

"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes