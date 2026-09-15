Honda calma los ánimos tras las palabras del presidente de la FIA sobre ayudar a Alonso

Fernando Alonso en la 17º posición a dos vueltas y Lance Stroll obligado a abandonar tras 12 giros: este es el pobre balance del Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1 para Aston Martin Racing. Aunque la escudería británica y su motorista Honda parecieron experimentar un repunte de forma con la introducción de sus evoluciones de chasis y motor —lo que llevó a sumar dos puntos en Zandvoort—, los siguientes Grandes Premios no han sido brillantes hasta ahora.

La carrera de Alonso fue casi anónima, si exceptuamos finalmente el toque con Carlos Sainz, que puso el foco —sin duda a su pesar— en los dos españoles en casa. Al margen de ese episodio, el fin de semana del doble campeón del mundo estuvo marcado sobre todo por una nueva salida acerba contra los F1 2026 y... unas sorprendentes declaraciones del presidente de la FIA el viernes.

En el marco del "New Economy Forum", que se celebraba en Madrid, Mohammed Ben Sulayem suscitó cierta incredulidad al declarar públicamente sobre Alonso: "Lo vi muy triste. Le dije: 'Fernando, entiendo que sea inaceptable que llegues a tu propio país y que, después de haber sido dos veces campeón del mundo, ahora te encuentres en la última posición'."

Luego, en referencia a Honda, añadió: "Hicimos algo a principios de mayo, legalmente, para el equipo, a nivel del motor, para que progresara."

"Le dije: 'No me corresponde a mí decirte lo que vamos a hacer. ¡Dime qué quieres! Porque tú eres el piloto, dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados'."

Unas palabras que no dejaron de generar preguntas sobre lo que quería decir el presidente de la FIA, especialmente respecto a ese "algo" hecho en mayo. Según la información de Motorsport.com, esa alusión en realidad hacía simplemente referencia al aumento del techo presupuestario asignado a los motoristas cuyas prestaciones presentan un déficit que supera cierto umbral.

Sin embargo, eso no impidió que circularan rumores en el paddock sobre reflexiones en torno a otras modificaciones de los motores para 2027 o sobre un nuevo paquete de concesiones para intentar sacar a Honda del bache, aunque la FIA —consultada por Motorsport.com— recordó que por ahora no tiene conocimiento de ningún proyecto de ese tipo.

Honda no espera ningún milagro

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda para la F1. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El domingo por la noche, después de la carrera, Honda fue preguntada por esas declaraciones y por lo que podían implicar. Más allá de cualquier fantasía de favoritismo hacia el motorista japonés para evitar una retirada de Alonso, Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda F1, optó sobre todo por la prudencia.

Así, cuando fue preguntado por las palabras de Ben Sulayem y por posibles soluciones que vinieran de las instancias, Orihara respondió: "No sé nada, pero él lo está pensando mucho."

"No creo que pueda proponernos una solución milagrosa. Simplemente nos centramos en nuestro plan de desarrollo y trabajamos muy duro para mejorar nuestro rendimiento. Esa es nuestra estrategia por el momento."

"No tengo ni idea", insistió cuando se le preguntó si Ben Sulayem había dicho algo a Honda sobre esta cuestión.