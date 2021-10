Honda descarta hacer un motor para las nuevas reglas de la F1 2026

El fabricante japonés dejará la F1 a finales de este año, pero acaba de anunciar un nuevo acuerdo con su actual socio de motores.

Red Bull Racing asumirá la propiedad intelectual de la actual unidad de potencia de Honda, pero los actuales ingenieros implicados en el proyecto seguirán trabajando en las actividades de los grandes premios al menos durante 2022.

Las unidades de potencia se ensamblarán en Japón, y Honda seguirá proporcionando apoyo de ingeniería en pista y asistencia en las operaciones de carrera el próximo año.

A partir de entonces, Red Bull asumirá la responsabilidad de todas las actividades de su motor en la F1 a medida que vaya ampliando su propia división de trenes motrices.

Pero Honda también mantendrá su participación en el deporte motor a través de una asociación a largo plazo con Red Bull que incluirá programas de desarrollo de pilotos y otras actividades de competición.

Este acuerdo, junto con el hecho de que Honda se ha mantenido al día en el debate en curso sobre los futuros planes de motorización de la F1 para 2026, ha alimentado las especulaciones de que el fabricante japonés podría verse tentado a volver en un futuro próximo.

La F1 está dando un gran impulso a los combustibles sostenibles, algo que interesa cada vez más a los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Pero a pesar de las sugerencias de que la salida de Honda de la F1 podría no ser absoluta, ha dejado claro que no hay intención, y que no ha habido conversaciones a alto nivel, de que vaya a tener alguna participación en las unidades de potencia de nueva generación.

Toyoharu Tanabe, Jefe Técnico de F1 de Honda, y Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, con el coche de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hablando con medios de comunicación en Tokio, el director de operaciones de marca y comunicación de Honda, Koji Watanabe, descartó la idea de que Honda siga adelante con los futuros desarrollos de la F1, ya sea por sí misma o con una asociación en curso con Red Bull.

"No hay ninguna posibilidad concreta de cooperación para las unidades de potencia de próxima generación", dijo.

"Todos nuestros ingenieros que participarán en el lanzamiento de Red Bull Powertrains, es sólo un puente en 2022, o un apoyo, para que puedan iniciar su departamento de motor sin problemas".

"No puedo hacerlo (trabajar en un proyecto de 2026) aunque me lo pidan. No tengo intención de hacerlo ahora, y no he recibido ninguna petición".

Los actuales fabricantes de motores de la F1 continúan las conversaciones sobre el nuevo reglamento de motores de 2026, con la esperanza de que un acuerdo para abandonar el MGU-H sea suficiente para tentar a Porsche o Audi a entrar en la categoría.