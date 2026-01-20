Todos los campeonatos

Fórmula 1

Honda: "Quizás tengamos dificultades" en la temporada 2026 de F1

Honda admite que el desarrollo de su motor de combustión interna «no necesariamente» avanza según lo previsto.

Benjamin Vinel Kenichiro Ebii
Publicado:
Presentación del motor Honda de Aston Martin F1

Honda podría tener dificultades en la temporada 2026 de Fórmula 1, según han admitido los responsables del fabricante japonés, al inicio de una nueva colaboración con Aston Martin.

La F1 está cambiando a una nueva normativa sobre motores, con una proporción cercana al 50:50 entre la combustión y la energía eléctrica, lo que implica una mayor gestión de la energía.

Esto supone un reto considerable para los cinco fabricantes de motores, entre los que se encuentran Audi, Ferrari, Mercedes y Red Bull-Ford.

Dado que se cree que Mercedes y, en menor medida, Red Bull-Ford han encontrado una laguna en las nuevas normas relativas a la relación de compresión del motor de combustión interna, Honda prefiere mantener las expectativas bajo control de cara a la próxima campaña.

"Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar", afirmó Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, cuando la marca reveló su nueva unidad de potencia de F1 el martes. "Sin embargo, la normativa de 2026 es técnicamente muy exigente y es posible que tengamos dificultades.

En esta fase, antes de realizar ninguna prueba en pista, no sabemos cuál es la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar a que comiencen las pruebas. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por el campeonato".

Andy Cowell, Lawrence Stroll, Stefano Domenicali, Toshihiro Mibe, Koji Watanabe

Andy Cowell, Lawrence Stroll, Stefano Domenicali, Toshihiro Mibe, Koji Watanabe

Foto: Motorsport.com Japón

Da la casualidad de que Honda está preocupada por su motor de combustión interna y admite que su desarrollo "no necesariamente" está yendo como se esperaba.

"La electrificación avanza según lo previsto", declaró Tetsushi Kakuda, jefe del proyecto de F1 de Honda, a Motorsport. "Sin embargo, no ocurre lo mismo con el motor de combustión interna.

En última instancia, mucho depende del tiempo de desarrollo disponible. Teniendo esto en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo posible".

También hay incertidumbre sobre el equipo Aston Martin, que, a pesar de la gigantesca inversión del multimillonario propietario Lawrence Stroll, nunca ha sido un equipo puntero desde su fundación como Jordan Grand Prix en 1991.

Sin embargo, el AMR26 será el primer coche del equipo que se habrá beneficiado plenamente de su nueva infraestructura en Silverstone, así como de las aportaciones del nuevo director del equipo, Adrian Newey.

Las pruebas de pretemporada comenzarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.

Benjamin Vinel
