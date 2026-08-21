Honda muestra un "nivel de certeza" sobre la mejora del motor de F1 de Aston Martin, dice Will Buxton

El ex presentador de TV de Fórmula 1 Will Buxton cree que Honda irradia una auténtica certeza de que su próxima mejora de la unidad de potencia supondrá un avance decente para Aston Martin en Zandvoort.

Aston Martin soportó un difícil inicio de la campaña 2026 con su nueva asociación de unidades de potencia con Honda y su primer coche diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey. Pero tras presentar un coche con especificación B en el Gran Premio de Hungría antes del parón de verano, el equipo de Silverstone está listo ahora para traer una mejora de motor para el Dutch Grand Prix de este fin de semana.

Durante un episodio del podcast Up To Speed, Buxton indicó que las recientes declaraciones del fabricante japonés de motores mostraban un nivel de certeza de que había dado un buen salto adelante.

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"Aston hizo un gran trabajo con ese paquete de mejoras y no lo habrán maximizado a lo largo de un fin de semana de carrera hasta convertirlo en el paquete absolutamente perfecto", explicó Buxton.

"Todavía van a tener mucho tiempo que encontrar en eso a medida que lo perfeccionan, y luego reciben esta mejora de motor, y es algo que venimos diciendo desde el principio del año.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"La decepción con el motor Honda tenía sombras de lo que ocurrió la última vez que Honda volvió a entrar en el deporte con McLaren y lo difícil que les resultó, y no olvidemos que Honda desarrolló ese motor hasta un punto en el que era la unidad de potencia elegida que trajo a casa campeonatos del mundo.

"Honda puede empezar un poco por detrás de la curva, pero cuando se ponen a ello, hay pocos fabricantes de motores que puedan competir con ellos.

"Así que estoy muy, muy emocionado por Aston. Han tenido un comienzo de temporada horrible. Si el avance en potencia de motor puede ser lo que esperan que sea, y de nuevo, eso solo va a ayudar al coche en sí porque si el coche no va tan rápido como debería, entonces la aerodinámica tampoco va a funcionar tan bien como debería.

"Tienen experiencia con esto. Tienen experiencia en remontarlo y volver a ponerse al frente. Acabo de ver las citas de Honda hoy. Se siente como una... No diría una confianza tranquila, pero ciertamente hay un nivel de certeza de que han dado un paso adelante bastante avanzado."

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