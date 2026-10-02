El Honda NSX de 1991 de Ayrton Senna saldrá a subasta por una suma increíble

Un Honda NSX de 1991 que perteneció anteriormente al tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna saldrá a subasta en Londres el 31 de octubre y se espera que alcance entre £500,000 y £800,000, lo que equivale a entre 600,000 y un millón de dólares.

El chasis T000233, en Fórmula Red con techo negro en contraste, fue uno de los tres modelos NSX asignados al piloto brasileño. El legendario coche presume de un motor de seis cilindros y tres litros que produce 271bhp y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 264 km/h.

"Fue importado por Honda Automobil de Portugal y matriculado el 22 de marzo de 1991 con el número “SX-25-59”. El NSX se guardaba en Lisboa y se entregaba a Senna cada vez que llegaba al país," afirma el listado de la subasta de RM Sotheby's.

Tras el trágico fallecimiento de Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994, el NSX permaneció en Portugal hasta que fue vendido a Robert McKagan y trasladado al Reino Unido.

El británico vendió el NSX en 2024, tras lo cual fue devuelto a Japón con los nuevos propietarios. Desde entonces ha sido importado de nuevo al Reino Unido y puesto a la venta una vez más.

Senna participó en las pruebas del Honda NSX, mientras el fabricante japonés intentaba rivalizar con Ferrari y Porsche. Senna probó célebremente el NSX en el Suzuka Circuit, sede del Gran Premio de Japón, cuando describió el chasis como "un poco frágil".

"Sus precisos comentarios llevaron a Honda a aumentar la rigidez del bastidor en un 50 por ciento y a refinar la puesta a punto de la suspensión," afirma el listado de la subasta.

El icónico superdeportivo también apareció en el documental de 1992 Racing Is in My Blood.

También incluidos en The London Auction 2026 de RM Sotheby's están un Porsche Carrera GT de 2004, un Aston Martin Valkyrie Coupe de 2023, un Ferrari F40 de 1988 y un Lamborghini Diablo SE30 de 1994, entre muchos otros.

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