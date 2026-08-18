Honda admite que Zandvoort es una cita "importante" con el nuevo motor de F1

El segundo escalón del cohete se pone en marcha este fin de semana en Aston Martin Racing y Honda. Tras un inicio de temporada catastrófico, marcado por un chasis lejos de las expectativas y, sobre todo, un motor que carecía de rendimiento y provocaba vibraciones, ambos actores han revisado profundamente su planteamiento.

Aston Martin introdujo una verdadera versión B del coche en el GP de Hungría, con 16 evoluciones que requirieron pasar un nuevo crash test. Las novedades permitieron avances considerados alentadores internamente y, sobre todo, acordes con las expectativas.

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Ahora le toca a Honda aportar evoluciones en Zandvoort, centradas en el motor térmico gracias a los tokens permitidos por el sistema ADUO. El motorista japonés, que pudo probar su nuevo motor durante un día de filmación en Budapest, busca ganar potencia y manejabilidad.

Honda está en el punto de mira y espera responder a las expectativas con su nuevo V6."El Gran Premio de los Países Bajos es una etapa importante para Honda, ya que es aquí donde lanzamos la nueva especificación de nuestra unidad de potencia", declaró Shintaro Orihara, manager e ingeniero jefe de Honda en F1, en la previa de Zandvoort.

"Es el resultado de un intenso período de trabajo en HRC Sakura, en cooperación con HRC UK y Aston Martin Aramco Formula One Team."

Aston Martin tendrá una nueva versión del motor Honda en Zandvoort. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El GP de los Países Bajos marca la entrada en la segunda parte del campeonato, pero no ofrecerá el contexto ideal para lanzar estas novedades, ya que hay un sprint en el programa, lo que significa que los equipos solo tendrán una sesión de entrenamientos libres, frente a las tres habituales. Honda se ha preparado para ello.

"Zandvoort es un fin de semana sprint, lo que significa que solo tendremos una sesión de entrenamientos libres. Esto añade un desafío adicional para llevar a cabo la evaluación de nuestro nuevo paquete con este rodaje limitado, pero es un desafío para el que estamos preparados."

"En Hungría, vimos progresos en el chasis. Con la nueva especificación de la unidad de potencia, tenemos ganas de continuar con este impulso con todo el equipo hasta el final de la temporada."