Las novedades del nuevo motor que Honda estrena en Zandvoort

El Gran Premio de los Países Bajos marca un punto muy importante en el camino de Aston Martin y Honda. Tras las primeras actualizaciones a nivel de chasis y aerodinámica llevadas a Hungría, parte de un paquete mucho más amplio que verá novedades en el fondo y en el alerón delantero también durante este fin de semana, aquí en Zandvoort debutará el nuevo motor Honda desarrollado con las oportunidades ofrecidas por el ADUO.

Un debut particularmente esperado porque será el primer paso en lo que deberá ser el camino del fabricante japonés para acercarse de nuevo a la cima, para dar vida a ese ambicioso plan con el que en 2028 quiere volver a tener una de las mejores unidades de potencia, como había sido hasta el año pasado, aunque bajo los colores de Red Bull y en la anterior era reglamentaria.

Una actualización que afectará solamente a la parte térmica de la unidad de potencia, con los técnicos concentrados en rediseñar la cámara de combustión para extraer más potencia. En cambio, no se han realizado modificaciones en la batería ni en el MGU-K, por lo que se evita una penalización para este fin de semana, como confirmó Honda por la mañana del jueves en Zandvoort. Internamente, de hecho, existe la convicción de que el problema sigue estando más en la potencia del motor térmico que en la parte eléctrica.

Shintaro Orihara, responsable del programa de motores de Honda en la F1. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Shintaro Orihara, responsable del proyecto unidad de potencia de la marca japonesa, no quiso revelar exactamente cuántos caballos han logrado recuperar los ingenieros con estas actualizaciones, en parte para no crear expectativas excesivas en torno a esta nueva unidad, que lleva sobre sus hombros un peso muy importante. Sin embargo, Honda confirmó que se trata de un buen primer avance de cara a 2027.

"No puedo explicar con exactitud cuánto margen lograremos reducir con esta actualización, pero en la Fórmula 1 hay que ser realistas. No podemos traer actualizaciones importantes, casi 'mágicas', pero creemos haber introducido avances significativos con este paquete", contó Orihara.

"Todavía tenemos cierta diferencia con los mejores, pero en Hungría también Aston Martin trajo grandes novedades. Y en pista cada 50 o 100 milésimas son fundamentales para mejorar. Creo que nuestras actualizaciones pueden garantizar precisamente ese tipo de mejora por vuelta. Esta es mi respuesta", añadió después el responsable cuando se le preguntó si podía cuantificar el alcance de las novedades.

Aston Martin Aramco Formula One Team AMR26 Honda Foto di: Erik Junius

Honda ya tuvo la oportunidad de probar el nuevo motor en pista durante un filming day de 200 kilómetros justo después del GP de Hungría y, claramente, aunque durante la jornada de filmación el trabajo sea limitado, fue aun así una excelente oportunidad para recopilar datos que comparar con los del banco de pruebas en la fábrica. Como se adelantó en Motorsport.com, no hubo problemas particulares durante aquel test.

"Se trataba de un evento filmación, por lo que el programa de actividades en pista era limitado, pero siempre hay algo que aprender del trabajo en el circuito. En primer lugar, era la primera vez que introducíamos la nueva especificación de motor en el nuevo chasis, y confirmamos que la potencia funcionaba como estaba previsto en el nuevo coche: este es un punto positivo".

"Además, encontramos algunos datos interesantes desde el punto de vista de la manejabilidad. Llevamos esos datos de vuelta al banco de pruebas y optimizamos los ajustes de cara al GP de los Países Bajos, así que para nosotros fue un buen avance. Otro aspecto positivo es que completamos todo el programa de pruebas sin ningún problema, y eso también representa un punto a favor".

Detalle del Aston Martin AMR26 Photo by: Ronald Vording

Honda, con razón, no quiere cargar las expectativas, sobre todo en términos de números, pero un apunte interesante es lo dicho sobre la manejabilidad. No es ningún secreto que con la primera unidad de potencia los pilotos de Aston Martin encontraron grandes dificultades en este frente, en parte por problemas relacionados con la propia Honda, en parte porque el equipo británico, a partir de este año, fabrica internamente la caja de cambios.

Es lógico que haya que encontrar ajustes para mejorar la manejabilidad por ambas partes, pero un tema que ha surgido tanto en el banco de pruebas como durante el test es que, al modificar la cámara de combustión, a su vez, naturalmente, también ha variado el comportamiento de la unidad de potencia. Cuando se realizan modificaciones tan importantes es normal que también pueda variar la respuesta del motor, por lo que hará falta un trabajo fino para intentar encontrar un buen equilibrio.

"No se trata de una preocupación, sino simplemente de lo que hemos aprendido: no es algo negativo, hemos recopilado datos. Como he dicho anteriormente, hemos modificado de manera significativa las características de la combustión, y la manejabilidad se ha visto influida precisamente por este cambio. Por tanto, debemos optimizar la manejabilidad con este motor".

Photo by: Honda

"Naturalmente ya lo habíamos verificado de antemano en el banco de pruebas, pero la experiencia en pista siempre ofrece elementos adicionales. Creo que hará falta algo de tiempo para mejorar la manejabilidad paso a paso. Por eso es muy importante ver cómo funciona la nueva unidad de potencia en los FP1, y es interesante recibir el feedback de los pilotos".

Cada vez que se desarrolla la unidad de potencia, claramente también hay que enfrentarse a la fiabilidad, porque buscar potencia no siempre llega sin problemas. Al inicio del proyecto, Honda encontró problemas en este frente, pero cree haber encontrado las soluciones adecuadas para limitar posibles contratiempos de fiabilidad. A principios de año uno de los problemas estaba relacionado con las vibraciones que dejaban KO la batería, pero con las novedades, también a nivel de chasis, no se han producido problemas: "Por el momento no tenemos ninguna preocupación respecto a las vibraciones, así que en este momento estamos confiados en este aspecto", dijo Orihara.

En los Países Bajos también habrá otras novedades en el frente aerodinámico, porque llegarán más actualizaciones al fondo y al alerón delantero, que forman parte de un amplio paquete que debutó en Budapest y que verá más novedades en los próximos GP. Por el lado de Honda, en cambio, no habrá más grandes novedades esta temporada, aplazando las actualizaciones directamente a 2027.

Las fotos del jueves del Gran Premio de Países Bajos