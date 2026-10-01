El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha revelado que, en realidad, Honda introdujo su segunda actualización ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) ya en el Gran Premio de España de Fórmula 1, centrándose dicha actualización en el turbocompresor de la unidad de potencia.

Aston Martin y Honda tuvieron dificultades desde el inicio de la temporada, pero su rendimiento mejoró ligeramente tras la introducción de una importante actualización del chasis en Hungaroring. En Zandvoort, el equipo también introdujo una unidad de potencia equipada con la primera actualización ADUO.

Se calculó que el motor de combustión interna (ICE) de Honda estaba más de un 4 % por detrás del motor de Red Bull Ford Powertrains, considerado el de mayor potencia, lo que significaba que a Honda se le concedió permiso para utilizar dos tokens ADUO durante la temporada.

Honda y HRC habían explicado anteriormente que solo utilizarían una de esas oportunidades ADUO. "Las utilizamos las dos", reveló Watanabe a Motorsport.com cuando se le preguntó por qué Honda había decidido utilizar solo una actualización ADUO.

"Introducimos la primera mejora ADUO en los Países Bajos y, posteriormente, montamos una unidad de potencia (PU) que incorporaba la segunda actualización en el monoplaza de Lance Stroll en el Gran Premio de España.

"La unidad de potencia (PU) Especificación 2 que introdujimos en los Países Bajos presentaba algunos problemas de manejabilidad, por lo que incorporamos un turbo mejorado en el Gran Premio de España".

De hecho, la lista de la FIA sobre el uso de componentes de la unidad de potencia muestra que el coche de Stroll llevaba montado su quinto turbocompresor de la temporada en el GP de España. El coche de Fernando Alonso también llevaba montado su quinto turbocompresor —que parece ser la versión mejorada— en el GP de Azerbaiyán.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si el objetivo era solucionar el retraso del turbo, Watanabe respondió: "Sí". A continuación, explicó el razonamiento que había detrás de la introducción escalonada de las mejoras.

"Hubiera sido mejor poder introducir todo de una vez, pero era importante introducir primero la Especificación 2 en los Países Bajos. También estábamos trabajando en medidas para solucionar el retraso del turbo en paralelo, así que la introdujimos en España.

"Así que la aplicación acabó dividiéndose entre las dos".

Sin embargo, Watanabe también señaló que Honda aún no está sacando todo el potencial de su unidad de potencia.

Cuando Honda suministraba anteriormente a Red Bull, no se le permitía introducir mejoras de rendimiento, pero siguió utilizando simulaciones para determinar los límites operativos de la unidad de potencia y elevarlos gradualmente año tras año. Esto era lo que Honda denominaba "desarrollo de la fiabilidad".

Por ejemplo, Red Bull adoptó pontones extremadamente pequeños en 2024, al tiempo que redujo el tamaño de las aberturas utilizadas para aspirar aire con fines de refrigeración. Esto también fue posible gracias al aumento de los límites de funcionamiento de la unidad de potencia.

"En lo que respecta a ADUO, hemos agotado nuestras oportunidades para esta temporada. A partir de ahora, seguiremos trabajando en aspectos que no impliquen hardware, así como en desarrollos que nos conduzcan hacia el futuro", afirmó Watanabe.

"No creo que estemos ni de lejos de sacar todo el rendimiento de la unidad de potencia. Creo que todavía hay margen para mejorar su competitividad.

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"Todavía había áreas en las que nos faltaba potencia, así que desarrollamos la Spec 2 teniendo en cuenta unos objetivos concretos. Hemos alcanzado esos objetivos, por lo que, durante el resto de la temporada, nos centraremos en aprovechar al máximo lo que tenemos, en lugar de seguir desarrollando el hardware.

"Aun así, queremos asegurarnos de que somos capaces de luchar como es debido".