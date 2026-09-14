Honda reemplaza al jefe de su unidad de potencia de F1 tras el fracaso de 2026

El socio de motores de Aston Martin, Honda, ha reemplazado al líder del proyecto de su programa de unidades de potencia de Fórmula 1 mientras busca volver a meterse en la pelea.

El lunes, el fabricante japonés anunció que el líder de desarrollo de motores, Tetsushi Kakuda, será reemplazado por su actual asistente Yoichiro Fukao, con efecto a partir del 1 de octubre. Honda Racing Corporation dijo que el movimiento formaba parte de una "transición planificada", pero también añadió que el objetivo era "acelerar" el desarrollo de su unidad de potencia.

"Honda Racing Corporation implementará un cambio en el liderazgo de su programa de desarrollo de la unidad de potencia (PU) de F1, con efecto a partir del 1 de octubre de 2026, con el objetivo de acelerar aún más el desarrollo de la PU y garantizar una transición fluida hacia la próxima generación de ingenieros", dijo Honda en un comunicado.

"Yoichiro Fukao, quien actualmente se desempeña como Assistant LPL (líder adjunto del proyecto de F1 y responsable de la División de Software), asumirá el cargo de LPL (líder de un proyecto de gran envergadura), sucediendo a Tetsushi Kakuda, quien ha liderado el desarrollo de la PU hasta la fecha.

"Este cambio organizativo es una transición planificada diseñada para garantizar la transferencia fiable de conocimientos técnicos a la próxima generación de ingenieros".

Tetsushi Kakuda, HRC, en el GP de Japón de 2023. Photo by: Giorgio Piola

Honda ha sufrido un comienzo horrendo en la flamante era de 2026, con problemas de rendimiento y fiabilidad que la han hecho elegible para recibir ayuda adicional en el desarrollo. Al implementar ahora el cambio de liderazgo, Honda espera capitalizar el desarrollo de una unidad de potencia revisada para 2027.

"Tras la introducción de las nuevas regulaciones en 2026, y con más cambios reglamentarios previstos a partir de 2027, Honda apunta a establecer un marco de desarrollo sólido y entregar una PU altamente competitiva mediante la transición a la nueva estructura en una etapa temprana", añadió Honda.

Tras un comienzo desastroso de 2026, Honda recibió en mayo ayuda adicional para su unidad de potencia, más allá del sistema ADUO original. Pero durante el fin de semana del Gran Premio de España, ha habido nuevas conversaciones entre el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y Lawrence Stroll de Aston Martin y Fernando Alonso sobre qué más podría hacerse para ayudar al fabricante en apuros.

Una sugerencia es volver a revisar el sistema de mejoras ADUO diseñado para ayudar a un fabricante que se está quedando atrás, con tanto Mercedes como Red Bull Ford Powertrains abiertos a más ajustes.