Honda: la unidad de potencia actualizada con ADUO debutará en Holanda

Un nuevo paquete aerodinámico y de chasis en Hungría, seguido de una uniudad de potencia profundamente revisada en Holanda. Este es el plan de Aston Martin para intentar dar un giro a su temporada y tratar de acercarse de nuevo a los equipos de la zona media. En vísperas de la cita de Silverstone, Honda ha confirmado de hecho que la tan esperada actualización del motor llegará a Zandvoort.

El constructor japonés se había fijado como objetivo la introducción de una nueva unidad de potencia actualizada gracias al ADUO alrededor de la pausa estival. Aunque existía la esperanza de llegar a tiempo antes del parón, quizá ya en Bélgica, una de las citas más exigentes del calendario, al final fue necesario más tiempo: el nuevo motor llegará en Holanda, al regreso de la pausa.

Ya hace unas semanas Mike Krack, responsable de las operaciones de Aston Martin en pista, había subrayado con claridad que las actualizaciones de chasis y aerodinámicas eran independientes de las que introduciría Honda, confirmando de hecho que las novedades llegarían en momentos distintos. Ahora también ha llegado la confirmación por parte del constructor nipón, que ha decidido invertir todos los recursos del ADUO de este año en una única actualización sustancial.

Shintaro Orihara, Honda Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“He seguido hablando del verano, pero quizá sea una respuesta un poco banal. Prefiero decir que nuestro objetivo es Holanda. Estamos trabajando duro para completar la lista de actividades y poder llevar nueva potencia a los Países Bajos. Ese es nuestro objetivo”, explicó Shintaro Orihara, quien gestiona las operaciones de Honda en pista.

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Más allá del marco temporal sobre cuándo deberían llegar estas novedades, el técnico nipón ofreció una clave de lectura mucho más interesante sobre las áreas en las que se concentrarán con mayor intensidad. Por ejemplo, no será necesario intervenir en el chasis para una integración diferente de la unidad de potencia, porque Honda ha confirmado que los desarrollos afectarán sobre todo a la parte relacionada con la combustión del motor térmico, hoy uno de los puntos más deficitarios.

“Nos hemos concentrado en el trabajo interno. Nuestro punto focal es mejorar las prestaciones del motor. Estamos interviniendo en la forma de la cámara de combustión, y también modificaremos la precámara; además cambiaremos nuevamente la geometría de la cámara de combustión para mejorar la eficiencia del proceso”, añadió Orihara.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“También estamos trabajando para reducir las fricciones modificando el sistema de lubricación. Son todas actividades en curso. Y, naturalmente, también apuntamos a mejorar la fiabilidad, porque si aumentamos las prestaciones debemos elevar también la fiabilidad. La lista de cosas por completar sigue siendo bastante larga, pero estamos trabajando duro para poder llevar las novedades a Holanda”.

Claramente, al modificar la forma en que trabaja la combustión será necesario verificar también que, en el plano de la manejabilidad, la unidad de potencia pueda ofrecer un paso adelante. También porque, junto con las dificultades surgidas con la caja de cambios (la primera realizada íntegramente por Aston Martin), hay margen de mejora sobre todo en la fase de reducción de marchas, donde la interacción entre freno motor, transmisión y MGU‑K durante la recarga aún no es óptima.

“La nueva UP se ha desarrollado con el objetivo exclusivo de mejorar las prestaciones, pero hemos modificado las características de la combustión. Esto significa que debemos optimizar nuevamente nuestros parámetros para afinar la manejabilidad. En esta fase nos estamos concentrando precisamente en mejorar la manejabilidad de esta unidad, y el enfoque que estamos adoptando se transferirá también a la nueva UP para optimizar al máximo los ajustes.

Presentación del Honda RA626H Photo by: Honda

Al menos por ahora Honda no ha querido especificar cuántos caballos espera ganar con esta actualización, pero considera que permitirá dar un paso adelante significativo respecto a la situación actual. En términos de ADUO, el constructor japonés debería situarse por encima del 8%, tanto que hace pocos meses se introdujo una nueva franja dedicada a quienes presentaban un retraso superior al 10%, pensada precisamente para Honda.

Una ayuda necesaria para remontar, porque en este momento Honda se encuentra particularmente retrasada tanto en términos de potencia como de fiabilidad. Por tanto, cada novedad introducida debería contribuir a dar un paso adelante claro, acercándose progresivamente a los equipos de la zona media y, se espera, también a la zona de puntos.

“Conozco el número del banco de pruebas, pero no puedo divulgarlo. El objetivo es lograr un paso adelante realmente significativo, no introducir pequeños incrementos. Al mismo tiempo, en Formula 1 no existen las magias: no creo que con un solo paso logremos cerrar la brecha, por ejemplo, con Mercedes o Red Bull. Pero aun así apuntamos a aportar un progreso importante”.