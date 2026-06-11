A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Barcelona de F1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, correspondiente a la séptima ronda del año, donde Mercedes pondrá en juego su dominio tras haber ganado todos los grandes premios disputados hasta el momento.

Kimi Antonelli llega a territorio catalán después de encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente el pasado domingo en Mónaco, un resultado que dejó al italiano con 66 puntos de ventaja al frente del campeonato sobre Lewis Hamilton, su nuevo escolta.

El propio piloto de Ferrari aseguró que su primera victoria vestido de rojo está "muy cerca", por lo que será interesante ver qué puede hacer en una pista que suele dejar al descubierto las virtudes y los defectos de los monoplazas gracias a la variedad de curvas que presenta.

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Por su parte, Red Bull y McLaren intentarán recuperarse tras su paso por Mónaco, una cita que terminó con los abandonos de Max Verstappen, luego de haber clasificado segundo, y del campeón reinante, Lando Norris.

Franco Colapinto y Sergio Pérez, en tanto, saldrán a pista en un escenario donde se espera un importante respaldo de aficionados argentinos y mexicanos en Barcelona. El de Alpine mientras busca volver a la zona de puntos tras un complicado paso por Mónaco. El de Cadillac, por su parte, intentará dejar atrás la frustración de haber perdido un punto en el Principado debido a una penalización.

Horarios de la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona de la F1 2026:

Práctica 1 (FP1)

México: Viernes 12 de junio de 2026 - 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 12 de junio de 2026- 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 12 de junio de 2026 - 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 12 de junio de 2026 - 7:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 12 de junio de 2026 - 7:30h Argentina: Viernes 12 de junio de 2026 - 8:30h

Uruguay/Paraguay: Viernes 12 de junio de 2026 - 8:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 12 de junio de 2026 - 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 12 de junio de 2026 -9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 12 de junio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 12 de junio de 2026- 11:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 12 de junio de 2026- 11:00h Argentina: Viernes 12 de junio de 2026- 12:00h

Uruguay/Paraguay: Viernes 12 de junio de 2026- 12:00h

¿Cómo ver el GP de Barcelona de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.