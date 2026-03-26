El Gran Premio de Japón comienza en la noche del jueves latinoamericano con el inicio de los entrenamientos libres en el circuito de Suzuka, dando inicio a la tercera ronda de la temporada 2026 de F1.

Luego de las victorias de George Russell en Australia y de Kimi Antonelli en China, con sendos dobletes en cada carrera y también triunfo en el sprint de Shanghái, Mercedes pone en juego su invicto en territorio nipón.

Ferrari intentará confirmar su posición de mayor rival de la escudería de Brackley, mientras se espera por la recuperación de McLaren y de Red Bull tras un arranque de temporada con muchos problemas y lejos de los líderes.

Por su parte, Franco Colapinto tendrá su primera oportunidad de conducir en la pista de Suzuka, una de las pocas que le queda por descubrir en el calendario de Fórmula 1. Para Checo Pérez, en tanto, será el retorno a un trazado en el que en su última participación, en 2024, logró el segundo lugar para cosechar su segundo podio en Suzuka.

La acción arranca con dos sesiones de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, lo que marca el regreso al formato tradicional de la Fórmula 1 después de haber tenido una sola práctica en China.

De esta manera, pilotos y equipos tendrán tiempo para adaptar los nuevos coches y unidades de potencia de 2026 a las exigencias del circuito de Suzuka. Un punto importante será el cambio de última hora impuesto por la FIA, que redujo la cantidad de energía que los pilotos de Fórmula 1 pueden recargar durante la clasificación. El cambio tiene como objetivo reducir la cantidad de super clipping en un circuito que, al igual que Melbourne, es descrito en el paddock como "pobre en recuperación".

Horarios de la FP1 y la FP2 del GP de Australia de la F1 2026:

Práctica 1 (FP1)

México: Jueves 26 de marzo de 2026 - 20:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 26 de marzo de 2026- 20:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 26 de marzo de 2026 - 21:30h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 26 de marzo de 2026 - 22:30h

Argentina: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h

Uruguay/Paraguay/Chile: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 27 de marzo de 2026 - 00:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 27 de marzo de 2026 -00:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 27 de marzo de 2026- 01:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 27 de marzo de 2026- 02:00h

Argentina: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h

¿Cómo ver el GP de Japón de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Japón de F1?

Viernes 27 de marzo: Entrenamientos libres 1 y 2

Se espera que la acción de este fin de semana se desarrolle en condiciones secas y bastante soleadas, con una probabilidad de lluvia casi nula para el viernes. Para el inicio del primer entrenamiento a las 11:30 hora local, se espera que la temperatura del aire sea de aproximadamente 15 °C, aumentando a 17 °C para el FP2, que también se llevará a cabo bajo cielos despejados. Los niveles de humedad podrían ser bastante altos: 58 % para el FP1, descendiendo a 48 % antes de la segunda sesión de práctica.

Sábado 28 de marzo: Entrenamiento libre 3 y clasificación

Se espera que las condiciones secas continúen el sábado, con la última práctica en Suzuka desarrollándose bajo cielos despejados y una temperatura del aire de 15 °C al inicio a las 11:30. Muy similar al viernes, la temperatura volverá a subir a 17 °C para la clasificación a las 15:00, con niveles de humedad alrededor del 54 %.

Domingo 29 de marzo: Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón ha sido conocido por desarrollarse en condiciones de lluvia extrema, siendo 2022 un ejemplo notable de ello. Pero desde que la carrera se movió a una fecha más temprana en el año a partir de 2024, las carreras bajo lluvia no han sido realmente una preocupación, y se espera que el domingo continúe esa tendencia. BBC Weather predice intervalos soleados y secos para el inicio de la carrera a las 14:00, con la temperatura manteniéndose alrededor de 19 °C.

El campeonato de pilotos de la F1 2026

El campeonato de constructores de la F1 2026

Pos. Equipo Puntos 1 Mercedes 98 2 Ferrari 67 3 McLaren 18 4 Haas 17 5 Red Bull 12 6 Racing Bulls 12 7 Alpine 10 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0