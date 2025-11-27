F1 GP de Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la clasificación sprint del viernes
La F1 se encuentra en Lusail para el Gran Premio de Qatar, y aquí te contamos cómo seguir la sesión de entrenamientos y la clasificación del viernes desde Latinoamérica.
El Gran Premio de Qatar será este fin de semana el escenario de la penúltima ronda de la temporada 2025 de Fórmula 1, así como de la sexta y última cita con formato sprint.
Por lo tanto, desde el primer día de actividad en el Circuito Internacional de Lusail habrá mucho en juego, especialmente para quienes se están jugando el campeonato de pilotos.
Lando Norris llega a Qatar como líder, pero tras la doble descalificación que sufrió McLaren en Las Vegas, el piloto británico vio reducida su ventaja a 24 puntos sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes se encuentran empatados.
Norris aún tiene buenas chances de irse campeón de Qatar si supera a Piastri y a Verstappen por dos puntos, pero las 33 unidades que habrá en juego este fin de semana hacen que el líder no pueda descuidarse de sus rivales, quienes se juegan sus últimas cartas en la batalla por el título de pilotos.
Al tratarse de un fin de semana con formato sprint, los pilotos y equipos dispondrán el viernes de la única sesión de entrenamientos del fin de semana, de 60 minutos de duración, antes de participar en la clasificación que ordenará la parrilla de salida para la carrera sprint, prevista para el sábado.
La práctica libre está programada para comenzar a las 7:30 en México, Costa Rica, El Salvador y Belice, lo que equivale a las 8:30 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana podrán ver la FP1 a las 10:30, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay será a las 11:30.
Tres horas después de finalizado el entrenamiento libre en Qatar, será el momento de la clasificación sprint.
En México, Costa Rica, El Salvador y Belice, esto será a las 11:30 del viernes, y a las 12:30 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. La sesión arrancará a las 13:30 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay la clasificación sprint comenzará a las 14:30.
Motorsport.com realizará su habitual cobertura con comentarios en vivo durante la práctica y la clasificación sprint para que no pierdas detalle de la acción en la pista. Además de las señales mencionadas en el cuadro de abajo, la actividad se puede ver a través de la señal de pago de F1 TV, con la posibilidad de acceder a las cámaras de los coches de todos los pilotos de la parrilla, entre otros beneficios.
Horarios y televisión del viernes de la F1 en Qatar para América Latina:
|País
|
Televisora
|
Horarios
|
México
|
Sky Sports México
|
Práctica: 07:30
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
|Práctica: 07:30
Qualy sprint: 11:30
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
|Práctica: 08:30
Qualy sprint: 12:30
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
|Práctica: 09:30
Qualy sprint: 13:30
|
Argentina
|
Disney+ Premium
|Práctica: 10:30
Qualy sprint: 14:30
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
|Práctica: 10:30
Qualy sprint: 14:30
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el GP de Qatar de F1?
Viernes 28 de noviembre
Se esperan condiciones calurosas y secas durante todo el fin de semana del Gran Premio de Qatar, comenzando con su única sesión de práctica, cuando la temperatura del aire será de aproximadamente 25 °C. Esto descenderá ligeramente a unos 22 °C para la clasificación sprint, pero la probabilidad de lluvia será mínima y los vientos serán suaves.
Sábado 29 de noviembre
Se esperan condiciones similares el sábado, con clima seco y soleado durante todo el día y vientos leves. Para la carrera sprint, la temperatura rondará los 25 °C, descendiendo a 21 °C para la clasificación del domingo.
Domingo 30 de noviembre
Nuevamente, se espera que las condiciones el domingo sean secas y soleadas, con vientos suaves durante el día de la carrera en el Circuito Internacional de Losail. La temperatura del aire se prevé de aproximadamente 21-22 °C, con casi un 0 % de probabilidad de lluvia.
Campeonato de pilotos
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Puntos
|1
|Lando Norris
|McLaren
|390
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|366
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|366
|4
|George Russell
|Mercedes
|294
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|226
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|152
|7
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|137
|8
|Alex Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|10
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|49
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|48
|12
|Oliver Bearman
|Haas
|41
|13
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|32
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Campeonato de constructores
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|McLaren
|756
|2
|Mercedes
|431
|3
|Red Bull
|391
|4
|Ferrari
|378
|5
|Williams
|121
|6
|Racing Bulls
|90
|7
|Haas
|73
|8
|Aston Martin
|72
|9
|Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
