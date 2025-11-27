Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 GP de Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la clasificación sprint del viernes

La F1 se encuentra en Lusail para el Gran Premio de Qatar, y aquí te contamos cómo seguir la sesión de entrenamientos y la clasificación del viernes desde Latinoamérica.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

El Gran Premio de Qatar será este fin de semana el escenario de la penúltima ronda de la temporada 2025 de Fórmula 1, así como de la sexta y última cita con formato sprint.

Por lo tanto, desde el primer día de actividad en el Circuito Internacional de Lusail habrá mucho en juego, especialmente para quienes se están jugando el campeonato de pilotos.

Lando Norris llega a Qatar como líder, pero tras la doble descalificación que sufrió McLaren en Las Vegas, el piloto británico vio reducida su ventaja a 24 puntos sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes se encuentran empatados.

Norris aún tiene buenas chances de irse campeón de Qatar si supera a Piastri y a Verstappen por dos puntos, pero las 33 unidades que habrá en juego este fin de semana hacen que el líder no pueda descuidarse de sus rivales, quienes se juegan sus últimas cartas en la batalla por el título de pilotos.

Al tratarse de un fin de semana con formato sprint, los pilotos y equipos dispondrán el viernes de la única sesión de entrenamientos del fin de semana, de 60 minutos de duración, antes de participar en la clasificación que ordenará la parrilla de salida para la carrera sprint, prevista para el sábado.

La práctica libre está programada para comenzar a las 7:30 en México, Costa Rica, El Salvador y Belice, lo que equivale a las 8:30 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana podrán ver la FP1 a las 10:30, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay será a las 11:30.

Tres horas después de finalizado el entrenamiento libre en Qatar, será el momento de la clasificación sprint.

En México, Costa Rica, El Salvador y Belice, esto será a las 11:30 del viernes, y a las 12:30 en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. La sesión arrancará a las 13:30 en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay la clasificación sprint comenzará a las 14:30.

Motorsport.com realizará su habitual cobertura con comentarios en vivo durante la práctica y la clasificación sprint para que no pierdas detalle de la acción en la pista. Además de las señales mencionadas en el cuadro de abajo, la actividad se puede ver a través de la señal de pago de F1 TV, con la posibilidad de acceder a las cámaras de los coches de todos los pilotos de la parrilla, entre otros beneficios.

Horarios y televisión del viernes de la F1 en Qatar para América Latina:

País

Televisora        

Horarios

México Mexico

Sky Sports México

Práctica: 07:30 
Qualy sprint: 11:30

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

 Práctica: 07:30 
Qualy sprint: 11:30

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

 Práctica: 08:30 
Qualy sprint: 12:30

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

 Práctica: 09:30 
Qualy sprint: 13:30

Argentina Argentina

Disney+ Premium
FOX Sports Argentina

 Práctica: 10:30 
Qualy sprint: 14:30

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

 Práctica: 10:30 
Qualy sprint: 14:30

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el GP de Qatar de F1?

Viernes 28 de noviembre

Se esperan condiciones calurosas y secas durante todo el fin de semana del Gran Premio de Qatar, comenzando con su única sesión de práctica, cuando la temperatura del aire será de aproximadamente 25 °C. Esto descenderá ligeramente a unos 22 °C para la clasificación sprint, pero la probabilidad de lluvia será mínima y los vientos serán suaves.

Sábado 29 de noviembre

Se esperan condiciones similares el sábado, con clima seco y soleado durante todo el día y vientos leves. Para la carrera sprint, la temperatura rondará los 25 °C, descendiendo a 21 °C para la clasificación del domingo.

Domingo 30 de noviembre

Nuevamente, se espera que las condiciones el domingo sean secas y soleadas, con vientos suaves durante el día de la carrera en el Circuito Internacional de Losail. La temperatura del aire se prevé de aproximadamente 21-22 °C, con casi un 0 % de probabilidad de lluvia.

Campeonato de pilotos

Posición Piloto Equipo Puntos
1 Lando Norris McLaren 390
2 Oscar Piastri McLaren 366
3 Max Verstappen Red Bull 366
4 George Russell Mercedes 294
5 Charles Leclerc Ferrari 226
6 Lewis Hamilton Ferrari 152
7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 137
8 Alex Albon Williams 73
9 Isack Hadjar Racing Bulls 51
10 Nico Hulkenberg Sauber 49
11 Carlos Sainz Williams 48
12 Oliver Bearman Haas 41
13 Fernando Alonso Aston Martin 40
14 Liam Lawson Racing Bulls 36
15 Esteban Ocon Haas 32
16 Lance Stroll Aston Martin 32
17 Yuki Tsunoda Red Bull 28
18 Pierre Gasly Alpine 22
19 Gabriel Bortoleto Sauber 19
20 Franco Colapinto Alpine 0
21 Jack Doohan Alpine 0

Campeonato de constructores

Posición Equipo Puntos
1 McLaren 756
2 Mercedes 431
3 Red Bull 391
4 Ferrari 378
5 Williams 121
6 Racing Bulls 90
7 Haas 73
8 Aston Martin 72
9 Sauber 68
10 Alpine 22

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hamilton no se arrepiente de ir a Ferrari y retracta sus comentarios sobre 2026
Artículo siguiente Los cambios que presenta la pista para el GP de Qatar 2025 de F1

Comentarios destacados
Federico Faturos
Más de
Federico Faturos
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Últimas noticias

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros