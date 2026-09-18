Los horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú y cómo verlo en vivo: ¡de jueves a sábado!

La Fórmula 1 llega a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán y hay que prestar atención porque toda la actividad se adelanta un día respecto del cronograma habitual de la máxima categoría. Por eso, el evento se desarrollará del jueves 24 al sábado 26 de septiembre.

Esto se debe a que el Día del Recuerdo de Azerbaiyán se celebra anualmente el 27 de septiembre, cuando el país euroasiático entra en una jornada de luto. El pueblo de Azerbaiyán dedica sus pensamientos al personal militar y a quienes murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, también conocida como la Guerra Patriótica.

Kimi Antonelli llegará a la 15ª ronda de la temporada como el cómodo líder del campeonato tras sus dos últimas victorias, en Monza y Madrid, pero la cita en Azerbaiyán planteará nuevos interrogantes.

La pista de Bakú cuenta con una extensa recta que se espera que favorezca a Mercedes, ya que ha sido el equipo que mejor provecho ha sacado de estas situaciones, pero el resto del circuito requiere un compromiso en el balance de los coches.

Antonelli admitió, apenas terminado el Gran Premio de España, que tuvo la fortuna del Virtual Safety Car a su favor esta vez, lo que le quitó lo que parecía una segura victoria a Lando Norris tras una pole un primer stint del campeón reinante que confirmó el gran rendimiento de McLaren en tres de las últimas cuatro rondas del campeonato.

Franco Colapinto regresa al escenario donde sumó sus primeros puntos en la F1 hace dos años, en apenas su segundo Gran Premio, y lo hace luego de dos finales consecutivos en el top 10 y de un fin de semana especialmente fuerte en España, donde fue claramente el mejor del resto detrás de los equipos punteros al volante de su Alpine.

Sergio Pérez, en tanto, se reencontrará con el circuito donde más éxito ha tenido a lo largo de su trayectoria en la F1, ya que acumula dos victorias y un total de cinco podios en ocho participaciones en Bakú. Si bien la realidad de Cadillac no le permitirá repetir resultados semejantes, será interesante ver lo que el mexicano puede hacer.

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026:

Horarios GP de Azerbaiyán

Práctica 1 - Jueves 24 de septiembre de 2026

México: 02:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

Argentina: 05:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Práctica 2 - Jueves 24 de septiembre de 2026

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

Práctica 3 - Viernes 25 de septiembre de 2026

México: 02:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

Argentina: 05:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Clasificación - Viernes 25 de septiembre de 2026

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

Carrera - Sábado 26 de septiembre de 2026

México: 05:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h

Argentina: 08:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 08:00h

¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Las posiciones del campeonato de pilotos de F1 2026 antes del GP de Azerbaiyán