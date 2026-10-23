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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado
La sesión de clasificación será intensa en el Circuito de Las Américas y te dejamos la guía para seguirlo en Latinoamérica.
Luis Ramírez
Publicado: 23 oct 2026, 21:57
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto
La sesión para ordenar la parrilla de salida será una de las más disputadas en la temporada en los Estados Unidos. Si bien Ferrari se ha manifestado como el mejor durante la jornada del viernes, Mercedes y Red Bull están en la contienda.
La atención se centrará en la posición que pueda obtener Andrea Kimi Antonelli quien tiene su primer chance de lograr el campeonato este fin de semana.
Franco Colapinto buscará llegar a la Q3 para intentar salvar la mayor cantidad de posiciones de cara a la sanción que enfrentará el domingo. Sergio Pérez buscará lo máximo con un Cadillac que aún está lejos de la Q2.
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Horarios de la FP3 y la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos
La sesión del sábado pronostica altas temperaturas en el circuito de Las Américas por lo que colocar el neumático en la temperatura correcta de operación será crítico para aprovecharlo en clasificación.
Práctica 3 - Sábado 24 de octubre de 2026
México: 11:30h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:30h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:30h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:30h
Argentina: 14:30h
Uruguay / Chile / Paraguay: 14:30h
Clasificación - Sábado 24 de octubre de 2026
México: 15:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 15:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 16:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 17:00h
Argentina: 18:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: 18:00h
Horarios y canales de televisión para la FP3 y la clasificación del GP de Estados Unidos
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