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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos con Franco Colapinto y Checo Pérez

La carrera del domingo será la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli para ser campeón, mientras que Franco Colapinto buscará remontar por una sanción por cambios en su monoplaza. Sergio Pérez disputa la carrera que considera su segunda casa.

Luis Ramírez

Publicado: 24 oct 2026, 18:36

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La carrera de Austin será la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli para lograr el campeonato de la Fórmula 1, aunque sus combinaciones son aún complicadas. Por un lado, necesita que su compañero en Mercedes, George Russell, finalice fuera de los nueve primeros, mientras que también debe esperar que Lewis Hamilton quede fuera del top cinco.

Además de esto Antonelli necesita ganar para asegurar el cetro. Así, las opciones parecen en México, pero el Circuito de Las Américas le podría dar una comodidad de cara a la próxima semana.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto tendrá que remontar ante una sanción por modificaciones en su Alpine.

Sergio Pérez seguirá en carrera con la recolección de información de cara al 2027.

Horarios de la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos de la F1 2026

México: 14:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 14:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 15:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 16:00h

Argentina: 17:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 17:00h

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