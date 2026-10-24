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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos con Franco Colapinto y Checo Pérez
La carrera del domingo será la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli para ser campeón, mientras que Franco Colapinto buscará remontar por una sanción por cambios en su monoplaza. Sergio Pérez disputa la carrera que considera su segunda casa.
Luis Ramírez
Publicado: 24 oct 2026, 18:36
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La carrera de Austin será la primera oportunidad de Andrea Kimi Antonelli para lograr el campeonato de la Fórmula 1, aunque sus combinaciones son aún complicadas. Por un lado, necesita que su compañero en Mercedes, George Russell, finalice fuera de los nueve primeros, mientras que también debe esperar que Lewis Hamilton quede fuera del top cinco.
Además de esto Antonelli necesita ganar para asegurar el cetro. Así, las opciones parecen en México, pero el Circuito de Las Américas le podría dar una comodidad de cara a la próxima semana.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto tendrá que remontar ante una sanción por modificaciones en su Alpine.
Sergio Pérez seguirá en carrera con la recolección de información de cara al 2027.
Horarios de la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos de la F1 2026
México: 14:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 14:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 15:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 16:00h
Argentina: 17:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: 17:00h
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