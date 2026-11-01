Fórmula 1 GP de México

Horarios y dónde ver la carrera del GP de México de la F1 2026: guía completa de canales y streaming

La carrera de México podría coronar a Andrea Kimi Antonelli como monarca, descubre cómo seguirla en Argentina, México, Colombia y el resto de Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 1 nov 2026, 0:28

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton consiguió la primera pole position de la temporada 2026 para Ferrari al vencer a George Russell por apenas 0.009 segundos en una clasificación vibrante en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Russell había tomado la posición de honor provisional superando a Charles Leclerc en su intento final, pero el británico respondió con un primer sector fulgurante para sellar la pole número 105 de su carrera deportiva.

Leclerc finalizó tercero a 0.119 segundos de su compañero de equipo, mientras que Max Verstappen concluyó cuarto en pista, pero largará quinto tras cumplir una sanción de un puesto por su altercado con Liam Lawson en las prácticas libres. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, se ubicó en el quinto lugar en una sesión apretada donde los primeros cinco autos estuvieron separados por solo dos décimas de segundo.

La tanda estuvo marcada por sorpresas y eliminaciones tempranas: Oscar Piastri quedó fuera en Q2 al finalizar 13.º, mientras que Fernando Alonso provocó una bandera roja en Q1 por fallas en la unidad de potencia de su Aston Martin. En el fondo, el debutante Ryo Hirakawa clasificó 19.º tras sustituir a Esteban Ocon en Haas, superando únicamente a los autos de Cadillac integrados por Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Horarios de la carrera del GP de México 2026 - Domingo 1 de noviembre de 2026

PAÍS / REGIÓN HORARIO DE TRANSMISIÓN México 14:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 14:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 15:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 16:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 17:00h

¿Quién es el máximo ganador y quiénes han ganado el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México ha sido dominado por un piloto: Max Verstappen, quien se ha convertido en el rey en esta tercera etapa de la Fórmula 1 en el país.

El piloto neerlandés de Red Bull ha impuesto un dominio absoluto en la capital mexicana tras conseguir 5 victorias (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), aunque durante los dos últimos años ha tenido complicaciones ante Ferrari y McLaren, con Carlos Sainz y Lando Norrisllevándose las victorias en el 2024 y 2025, respectivamente.

Detrás del neerlandés se ubica un selecto grupo de dobles ganadores de la prueba, encabezado por Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, quienes lograron subir a lo más alto del podio azteca en dos ocasiones cada uno.

PILOTO VICTORIAS AÑOS Max Verstappen 5 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 Jim Clark 2 1963, 1967 Alain Prost 2 1988, 1990 Nigel Mansell 2 1987, 1992 Lewis Hamilton 2 2016, 2019 Dan Gurney 1 1964 Richie Ginther 1 1965 John Surtees 1 1966 Graham Hill 1 1968 Denny Hulme 1 1969 Jacky Ickx 1 1970 Gerhard Berger 1 1986 Ayrton Senna 1 1989 Riccardo Patrese 1 1991 Nico Rosberg 1 2015 Carlos Sainz Jr. 1 2024 Lando Norris 1 2025

¿Dónde ver el GP de México de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

La carrera de México contará con transmisión en televisión abierta local a través de la señal de Televisa, aunque contará con cortes comerciales. En cambio, en el sistema Izzi y Sky tendrán una narración continúa, pero también con publicidad.

Si deseas observar cada sesión sin publicidad y con opción a múltiples cámaras puedes seleccionar la opción de F1 TV en sus modalidades de HD y 4K donde se transmiten todas las sesiones sin interrupciones.

PAÍS CANALES DE TV Y PLATAFORMAS DE STREAMING México Izzi, Sky, TUDN y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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