Previo
Fórmula 1 GP de Qatar
Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica
Guía completa con los horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de F1 en Lusail: televisión, plataformas de streaming y resultados previos de prácticas para México, Argentina y más países de Latinoamérica.
Luis Ramírez
Publicado: 28 nov 2026, 19:09
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
George Russell, Mercedes
Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
La clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 resulta crítica para definir el destino de la carrera en el trazado de Lusail, un circuito donde adelantar en pista representa un desafío mayúsculo y donde George Russell aseguró la pole position comandando el 1-2 de Mercedes por delante de Andrea Kimi Antonelli.
A la dificultad propia del circuito se suma un factor determinante para este domingo: el extremo desgaste de los neumáticos. Aunque Pirelli estableció un límite obligatorio de 27 giros máximos por stint para las 57 vueltas pactadas, las prácticas demostraron que las gomas apenas resisten alrededor de 15 vueltas antes de sufrir una degradación severa, lo que volverá crítica la estrategia en boxes.
El argentino Franco Colapinto partirá desde el 14° cajón tras superar el corte de la Q1, mientras el mexicano Sergio Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla luego de caer en la primera ronda y cumplir su sanción de cinco posiciones.
Ganadores históricos del GP de Qatar de la F1 2026
Año Circuito Piloto Constructor Salida Margen de victoria Tiempo de carrera 2021 Lusail (GBR) Lewis Hamilton Mercedes 1 25.743s 1h 24m 28.471s 2023 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1 4.833s 1h 27m 39.168s 2024 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2 6.031s 1h 31m 05.323s 2025 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 3 7.995s 1h 24m 38.241s
Más de la F1 :
Fórmula 1100% de desgaste en 15 vueltas: los problemas de neumáticos en Qatar superan lo previsto por Pirelli
Los horarios de la carrera del GP de Qatar de la F1 2026 del 29 de noviembre
País Horario México 10:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 10:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 11:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 12:00 Argentina 13:00 Uruguay / Chile / Paraguay 13:00
Más de la F1 :
¿Dónde ver la carrera del GP de Qatar de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?
Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la carrera desde Qatar en Latinoamérica. Recuerda que todos los servicios requieren suscripción.
País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro
Los resultados de las prácticas y clasificación del GP de Qatar 2026
PL1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 31
1'23.217
M 234.428 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 29
+0.507
1'23.724
0.507 S 233.008 3
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 25
+0.661
1'23.878
0.154 S 232.580 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 26
+0.850
1'24.067
0.189 S 232.057 5
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 30
+0.860
1'24.077
0.010 S 232.030 6
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 26
+0.916
1'24.133
0.056 S 231.875 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 30
+1.256
1'24.473
0.340 S 230.942 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 27
+1.358
1'24.575
0.102 S 230.663 9
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 27
+1.384
1'24.601
0.026 S 230.593 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 28
+1.657
1'24.874
0.273 S 229.851 11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 25
+1.836
1'25.053
0.179 S 229.367 12
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 28
+2.192
1'25.409
0.356 S 228.411 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 29
+2.220
1'25.437
0.028 S 228.336 14
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 27
+2.376
1'25.593
0.156 S 227.920 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 26
+2.468
1'25.685
0.092 S 227.675 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 26
+2.475
1'25.692
0.007 S 227.657 17
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 26
+2.549
1'25.766
0.074 S 227.460 18
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 27
+2.775
1'25.992
0.226 S 226.862 19
J. Crawford Aston Martin Racing
34 Aston Martin Honda 25
+3.089
1'26.306
0.314 S 226.037 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 21
+3.199
1'26.416
0.110 S 225.749 21
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 25
+3.469
1'26.686
0.270 S 225.046 22
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 27
+3.692
1'26.909
0.223 S 224.469 Ver los resultados completos
PL2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 31
1'23.077
M 234.823 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 33
+0.127
1'23.204
0.127 M 234.464 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 31
+0.445
1'23.522
0.318 S 233.571 4
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 32
+0.472
1'23.549
0.027 S 233.496 5
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 31
+0.499
1'23.576
0.027 S 233.421 6
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 33
+0.506
1'23.583
0.007 S 233.401 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 22
+1.022
1'24.099
0.516 M 231.969 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 24
+1.139
1'24.216
0.117 M 231.647 9
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 32
+1.348
1'24.425
0.209 S 231.073 10
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 33
+1.470
1'24.547
0.122 M 230.740 11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 34
+1.537
1'24.614
0.067 S 230.557 12
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 14
+1.687
1'24.764
0.150 M 230.149 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 25
+1.794
1'24.871
0.107 S 229.859 14
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 32
+2.199
1'25.276
0.405 S 228.767 15
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 31
+2.656
1'25.733
0.457 M 227.548 16
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 30
+2.762
1'25.839
0.106 M 227.267 17
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 32
+2.885
1'25.962
0.123 M 226.942 18
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 34
+2.919
1'25.996
0.034 M 226.852 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 27
+2.969
1'26.046
0.050 S 226.720 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 15
+3.571
1'26.648
0.602 S 225.145 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 29
+4.317
1'27.394
0.746 M 223.223 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 27
+4.434
1'27.511
0.117 S 222.925 Ver los resultados completos
PL3
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 14
1'22.400
S 236.752 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 16
+0.249
1'22.649
0.249 S 236.039 3
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 14
+0.510
1'22.910
0.261 S 235.296 4
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 15
+0.687
1'23.087
0.177 S 234.794 5
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 22
+0.808
1'23.208
0.121 S 234.453 6
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 14
+0.868
1'23.268
0.060 S 234.284 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 16
+0.889
1'23.289
0.021 S 234.225 8
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 23
+1.251
1'23.651
0.362 S 233.211 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 20
+1.376
1'23.776
0.125 S 232.863 10
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 22
+1.659
1'24.059
0.283 S 232.079 11
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 14
+1.797
1'24.197
0.138 S 231.699 12
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 14
+1.831
1'24.231
0.034 S 231.605 13
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 18
+1.943
1'24.343
0.112 S 231.298 14
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 26
+1.981
1'24.381
0.038 S 231.194 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 17
+2.230
1'24.630
0.249 S 230.514 16
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 22
+2.238
1'24.638
0.008 S 230.492 17
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 17
+2.696
1'25.096
0.458 S 229.251 18
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 20
+2.777
1'25.177
0.081 S 229.033 19
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 15
+2.921
1'25.321
0.144 S 228.647 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 19
+3.365
1'25.765
0.444 S 227.463 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 20
+3.857
1'26.257
0.492 S 226.165 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 17
+4.506
1'26.906
0.649 S 224.477 Ver los resultados completos
Parrilla
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
1'21.695
238.795 2
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
+0.128
1'21.823
238.421 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
+0.480
1'22.175
237.400 4
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
+0.550
1'22.245
237.198 5
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull
+0.596
1'22.291
237.066 6
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull
+0.637
1'22.332
236.947 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
+1.260
1'22.955
235.168 8
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull
+1.337
1'23.032
234.950 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
+1.413
1'23.108
234.735 10
L. Lawson RB
30 RB Red Bull
+1.439
1'23.134
234.662 11
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari
+1.672
1'23.367
234.006 12
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
+1.873
1'23.568
233.443 13
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
+1.959
1'23.654
233.203 14
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
+1.964
1'23.659
233.189 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari
+2.168
1'23.863
232.622 16
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi
+2.204
1'23.899
232.522 17
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes
+2.675
1'24.370
231.224 18
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
+2.857
1'24.552
230.726 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda
+3.015
1'24.710
230.296 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda
+3.555
1'25.250
228.837 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari
+3.668
1'25.363
228.534 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari
+4.104
1'25.799
227.373 Ver los resultados completos
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Luis Ramírez
Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
7 min
Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°
Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos
FIA F2
FIA F2
Losail
1 h
Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Últimas noticias
Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
3 min
Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica
Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
7 min
Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°
La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
10 min
La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete