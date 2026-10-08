El circuito callejero de Singapur es uno de los más exigentes del campeonato debido a sus curvas de 90 grados y la complicación para lograr adelantamientos, una situación que casi garantiza que el ganador de la pole se quede con la victoria, salvo contadas ocasiones.

El circuito debutó en la Fórmula 1 en 2008 como la primera carrera nocturna de la categoría, una cualidad que perdió con el paso de los años. Sin embargo, su vuelta casi perfecta en clasificación se mantiene donde los bordillos pueden ser un rival que desestabilice el coche y convierta el giro en un impacto contra el muro.

Sebastian Vettel es el máximo ganador de esta carrera con cinco ocasiones seguido por Lewis Hamilton con cuatro. Fernando Alonso lleva dos victorias, aunque la del 2008 controvertida por el crashgate.

Sergio Pérez es el único latino que la ha ganado en el 2022 siendo parte de Red Bull.

Hasta ahora, este es uno de los circuitos que se ha resistido a Max Verstappen y que, luego de la exhibición en Malasia, parece que podría tener herramientas para luchar.

Ganadores del Gran Premio de Singapur en la historia

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