Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Previo
Fórmula 1 GP de Singapur

Dónde ver la carrera del domingo del GP de Singapur de la F1 2026: Horarios y canales en Latinoamérica

Consulta los horarios y canales de transmisión en vivo para ver la carrera del domingo del Gran Premio de Singapur 2026.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21, Oscar Piastri, McLaren MCL39 Mercedes

El circuito callejero de Singapur es uno de los más exigentes del campeonato debido a sus curvas de 90 grados y la complicación para lograr adelantamientos, una situación que casi garantiza que el ganador de la pole se quede con la victoria, salvo contadas ocasiones.

El circuito debutó en la Fórmula 1 en 2008 como la primera carrera nocturna de la categoría, una cualidad que perdió con el paso de los años. Sin embargo, su vuelta casi perfecta en clasificación se mantiene donde los bordillos pueden ser un rival que desestabilice el coche y convierta el giro en un impacto contra el muro.

Sebastian Vettel es el máximo ganador de esta carrera con cinco ocasiones seguido por Lewis Hamilton con cuatro. Fernando Alonso lleva dos victorias, aunque la del 2008 controvertida por el crashgate.

Sergio Pérez es el único latino que la ha ganado en el 2022 siendo parte de Red Bull.

Hasta ahora, este es uno de los circuitos que se ha resistido a Max Verstappen y que, luego de la exhibición en Malasia, parece que podría tener herramientas para luchar.

Ganadores del Gran Premio de Singapur en la historia

 
Más de la F1 :

Horarios y canales para ver la carrera del Gran Premio de Singapur en Latinoamérica

 

En todo Latinoamérica es posible observar la transmisión a través de F1 TV en streaming con opción a cámaras a bordo y cronometraje en vivo. 

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo ¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"
Artículo siguiente El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Checo Pérez sobre sus fans y la situación en Cadillac: "Es difícil, pero apoyan totalmente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez sobre sus fans y la situación en Cadillac: "Es difícil, pero apoyan totalmente"

Checo Pérez y Cadillac ven en Singapur "la última oportunidad de algo importante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Checo Pérez y Cadillac ven en Singapur "la última oportunidad de algo importante"

FIA emite su explicación final del fallo de software que causó la pérdida de potencia en Malasia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
FIA emite su explicación final del fallo de software que causó la pérdida de potencia en Malasia
Más de
Max Verstappen

El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"

¿Puede Red Bull luchar ahora por victorias en todas partes?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
¿Puede Red Bull luchar ahora por victorias en todas partes?
Más de
Red Bull Racing

Helmut Marko revela que el regreso de la F1 a los motores V8 en 2030 es un “hecho”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Helmut Marko revela que el regreso de la F1 a los motores V8 en 2030 es un “hecho”

Red Bull está superando las restricciones de ADUO, pero sigue pidiendo ajustes para la F1 de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Red Bull está superando las restricciones de ADUO, pero sigue pidiendo ajustes para la F1 de 2027

Leclerc: Ferrari debe aprender de Red Bull para mejorar su estrategia de carrera en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: Ferrari debe aprender de Red Bull para mejorar su estrategia de carrera en la F1

Últimas noticias

Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar

El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

Dónde ver la carrera del domingo del GP de Singapur de la F1 2026: Horarios y canales en Latinoamérica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Dónde ver la carrera del domingo del GP de Singapur de la F1 2026: Horarios y canales en Latinoamérica

¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"