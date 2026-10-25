Fórmula 1 GP de México

F1 GP de México 2026: Horarios completos, canal de TV y cómo ver en vivo por país

El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de la próxima carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 y, donde Andrea Kimi Antonelli podría ganar el campeonato. Para Sergio Pérez será su arrancada 300

Luis Ramírez

Editado: 25 oct 2026, 21:46

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli hizo lo necesario para coronarse en el Gran Premio de los Estados Unidos, pero no fue suficiente. Ahora, el italiano y líder del campeonato se dirige al Gran Premio de México (o de la Ciudad de México) como la siguiente cita para tratar de conquistar su primer título.

La carrera en México representará un momento especial para Sergio Pérez ya que significará la arrancada 300 en su historia dentro de la Fórmula 1.

Franco Colapinto llegará al trazado mexicano, que considera como una casa al ser la única competencia en territorio de habla hispana en Latinoamérica, con el objetivo de regresar a la zona de los puntos tras el abandono en Austin.

¿Cuál es la sede del Gran Premio de la Ciudad de México?

La sede del Gran Premio de la Ciudad de México es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, siendo una de las pistas que cuenta con conexión directa al sistema metro al igual que otros trazados como el Gilles Villeneuve en Canadá o el Madring en España.

El circuito fue inaugurado en 1959. Su nombre es en homenaje a los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, con el primero perdiendo la vida en este circuito. El trazado ha recibido a la Fórmula 1 tres ocasiones: de 1963 a 1970, de 1986 a 1992 y de 2015 a la actualidad, con una pausa en 2020 por la pandemia de COVID-19.

La pista mide 4.304 kilómetros, tiene 17 curvas y el Gran Premio se disputa a 71 vueltas siendo, hasta ahora, el único circuito que transita en medio de un escenario tipo estadio que reúne a más de 40 mil personas en una sola zona.

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¿Por qué se llama el Gran Premio de la Ciudad de México y no Gran Premio de México?

La visita de la Fórmula 1 a México es conocida a nivel mundial como el Gran Premio de México, pero en realidad su nombre es el Gran Premio de la Ciudad de México.

Cuando la competencia regresó al calendario de la F1 en el 2015 lo hizo con recursos aportados, en parte, por el gobierno federal. Sin embargo, la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a que se retiraran esos fondos para destinarlos a otras obras. En ese momento, la entonces jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ahora presidenta, rescató la carrera con un nuevo contrato del 2020 al 2022 gracias a la creación de un fideicomiso privado quienes aportaban el costo de la competencia.

Dado que los esfuerzos fueron liderados por el gobierno local, la carrera pasó a llamarse Gran Premio de la Ciudad de México.

Horarios de la práctica 1 del GP de México 2026 - Viernes 30 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 12:30h Costa Rica / Belice / El Salvador 12:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 15:30h

Horarios de la práctica 2 del GP de México 2026- Viernes 30 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 16:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 16:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 17:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 18:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 19:00h

Horarios de la práctica 3 del GP de México 2026 - Sábado 31 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 11:30h Costa Rica / Belice / El Salvador 11:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 12:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 13:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 14:30h

Horarios de la clasificación del GP de México 2026- Sábado 31 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 15:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 15:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 16:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 17:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 18:00h

Horarios de la carrera del GP de México 2026 - Domingo 1 de noviembre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 14:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 14:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 15:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 16:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 17:00h

¿Quién es el máximo ganador y quiénes han ganado el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México ha sido dominado por un piloto: Max Verstappen, quien se ha convertido en el rey en esta tercera etapa de la Fórmula 1 en el país.

El piloto neerlandés de Red Bull ha impuesto un dominio absoluto en la capital mexicana tras conseguir 5 victorias (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), aunque durante los dos últimos años ha tenido complicaciones ante Ferrari y McLaren, con Carlos Sainz y Lando Norris llevándose las victorias en el 2024 y 2025, respectivamente.

Detrás del neerlandés se ubica un selecto grupo de dobles ganadores de la prueba, encabezado por Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, quienes lograron subir a lo más alto del podio azteca en dos ocasiones cada uno.

Piloto Victorias Años Max Verstappen 5 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 Jim Clark 2 1963, 1967 Alain Prost 2 1988, 1990 Nigel Mansell 2 1987, 1992 Lewis Hamilton 2 2016, 2019 Dan Gurney 1 1964 Richie Ginther 1 1965 John Surtees 1 1966 Graham Hill 1 1968 Denny Hulme 1 1969 Jacky Ickx 1 1970 Gerhard Berger 1 1986 Ayrton Senna 1 1989 Riccardo Patrese 1 1991 Nico Rosberg 1 2015 Carlos Sainz Jr. 1 2024 Lando Norris 1 2025

¿Dónde ver el GP de México de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

La carrera de México contará con transmisión en televisión abierta local a través de la señal de Televisa, aunque contará con cortes comerciales. En cambio, en el sistema Izzi y Sky tendrán una narración continúa, pero también con publicidad.

Si deseas observar cada sesión sin publicidad y con opción a múltiples cámaras puedes seleccionar la opción de F1 TV en sus modalidades de HD y 4K donde se transmiten todas las sesiones sin interrupciones.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, TUDN y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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