Los horarios para el GP de China de F1 2026 y dónde ver
La Fórmula 1 se dirige a China para su segunda fecha del calendario, la primera carrera sprint de la temporada.
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
Luego de la dominante victoria de George Russell y Mercedes en Australia es momento de dar paso a la primera carrera sprint de la Fórmula 1 2026 en el trazado de China, donde de nueva cuenta las flechas de plata lucen como favoritas tras lo exhibido en la primera competencia.
Para Franco Colapinto también será la primera ocasión en que compita en un Fórmula 1 en el trazado de Shanghái, mientras que en el caso de Sergio Pérez es un retorno a una pista donde en su última aparición logró un podio.
¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Horarios del GP de China de la F1 2026: práctica, carrera sprint, clasificación y carrera
Práctica (FP)
- México: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador:Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h
-
Argentina: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h
- Uruguay/Paraguay/Chile: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h
Clasificación sprint (SQ)
- México: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h
- Argentina: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h
Carrera Sprint (SP)
- México: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h
-
Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h
Clasificación GP de China F1 2026
- México: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador:Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h
- Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h
Carrera GP de China de F1 2026
- México: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador:Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h
- Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de China de la F1 2026 en Latinoamérica
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Izzi y Sky
F1TV
|
Domingo 15/3 01:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 01:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 02:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 03:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 04:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 04:00
