Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Los horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026 y cómo verlo en vivo

El GP de Gran Bretaña será la novena fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, del 3 al 5 de julio, y aquí te contamos cómo seguir toda la acción en vivo desde Latinoamérica.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

La segunda carrera de las cuatro que disputará la Fórmula 1 en cinco semanas se realiza este fin de semana en Silverstone, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña y la cuarta fecha sprint del calendario, la primera de este tipo en territorio europeo.

El circuito ofrece condiciones muy diferentes al trazado de Spielberg, por lo que los problemas de refrigeración que se afrontaron el pasado fin de semana no deberían ser el centro de atención, pero el desarrollo de la alta velocidad constante pondrá a prueba las unidades de potencia.

Para los latinoamericanos Franco Colapinto y Sergio Pérez será un fin de semana de revancha. El argentino se vio castigado por el ritmo de Alpine durante todo el fin de Austria, mientras que Checo Pérez sufrió con problemas de enfriamiento en el Cadillac, esto a pesar del nuevo paquete de refrigeración.

En la parte frontal la lucha se centra entre los Mercedes con 40 puntos de diferencia entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y quien suma dos carreras sin estar en lo más alto del podio, mientras que el británico regresó a la victoria en Spielberg.

Ferrari deberá responder a la verdadera incógnita de las mejoras con el ADUO. Para Lewis Hamilton se trata de un circuito donde ha vivido momentos de gloria, pero ahora será un punto de quiebre para conocer el verdadero potencial del SF-26.

Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 - Viernes 3 de julio de 2026

  • México: 05:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

  • Argentina: 08:30h

  • Uruguay / Paraguay: 08:30h

Clasificación Sprint - Viernes 3 de julio de 2026

  • México: 09:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h

  • Argentina: 12:30h

  • Uruguay / Paraguay: 12:30h

Carrera Sprint - Sábado 4 de julio de 2026

  • México: 05:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h

  • Argentina: 08:00h

  • Uruguay / Paraguay: 08:00h

Clasificación - Sábado 4 de julio de 2026

  • México: 09:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h

  • Argentina: 12:00h

  • Uruguay / Paraguay: 12:00h

Carrera - Domingo 5 de julio de 2026

  • México: 08:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

  • Argentina: 11:00h

  • Uruguay / Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Campeonato de Pilotos antes del GP de la Gran Bretaña 2026

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 171
2 United KingdomG. RussellMercedes 131
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79
6 MonacoC. LeclercFerrari 79
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 73
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 42
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRB 30
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRB 14
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

Campeonato de constructores antes del GP de la Gran Bretaña 2026

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 302
2 Ferrari 204
3 United KingdomMcLaren 159
4 AustriaRed Bull Racing 115
5 Alpine 57
6 ItalyRB 44
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 Cadillac  

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo George Russell recurrió a un estilo de conducción "anormal" para ganar en Austria

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Por qué los comisarios perdonaron a Checo Pérez por su infracción en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Por qué los comisarios perdonaron a Checo Pérez por su infracción en Austria

¿Qué sucedió en el Cadillac de Checo Pérez en Austria? Bottas enciende las alarmas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
¿Qué sucedió en el Cadillac de Checo Pérez en Austria? Bottas enciende las alarmas

Checo Pérez y las mejoras de Cadillac en Austria: "No son los pasos tan grandes que quisiéramos”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Checo Pérez y las mejoras de Cadillac en Austria: "No son los pasos tan grandes que quisiéramos”
Más de
Isack Hadjar

Por qué Red Bull tuvo problemas “irregulares” en el estreno de su paquete de evoluciones en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Por qué Red Bull tuvo problemas “irregulares” en el estreno de su paquete de evoluciones en Austria

Isack Hadjar explica cómo es ser compañero de equipo de Max Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Isack Hadjar explica cómo es ser compañero de equipo de Max Verstappen

Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista

Fórmula 1
Fórmula 1
Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista

Últimas noticias

Vasseur cree que Hamilton y Leclerc "forzaron" demasiado al inicio de la carrera en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Vasseur cree que Hamilton y Leclerc "forzaron" demasiado al inicio de la carrera en Austria

Ganadores y perdedores de un GP de los Países Bajos de MotoGP lleno de acción

MotoGP
MGP MotoGP
Ganadores y perdedores de un GP de los Países Bajos de MotoGP lleno de acción

Quién durmió peor anoche en el GP de Austria: Valtteri Bottas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Quién durmió peor anoche en el GP de Austria: Valtteri Bottas

Quién durmió mejor anoche en el GP de Austria: George Russell

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Quién durmió mejor anoche en el GP de Austria: George Russell