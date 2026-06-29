La segunda carrera de las cuatro que disputará la Fórmula 1 en cinco semanas se realiza este fin de semana en Silverstone, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña y la cuarta fecha sprint del calendario, la primera de este tipo en territorio europeo.

El circuito ofrece condiciones muy diferentes al trazado de Spielberg, por lo que los problemas de refrigeración que se afrontaron el pasado fin de semana no deberían ser el centro de atención, pero el desarrollo de la alta velocidad constante pondrá a prueba las unidades de potencia.

Para los latinoamericanos Franco Colapinto y Sergio Pérez será un fin de semana de revancha. El argentino se vio castigado por el ritmo de Alpine durante todo el fin de Austria, mientras que Checo Pérez sufrió con problemas de enfriamiento en el Cadillac, esto a pesar del nuevo paquete de refrigeración.

En la parte frontal la lucha se centra entre los Mercedes con 40 puntos de diferencia entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y quien suma dos carreras sin estar en lo más alto del podio, mientras que el británico regresó a la victoria en Spielberg.

Ferrari deberá responder a la verdadera incógnita de las mejoras con el ADUO. Para Lewis Hamilton se trata de un circuito donde ha vivido momentos de gloria, pero ahora será un punto de quiebre para conocer el verdadero potencial del SF-26.

Horarios del GP de la Gran Bretaña de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 - Viernes 3 de julio de 2026

México: 05:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

Argentina: 08:30h

Uruguay / Paraguay: 08:30h

Clasificación Sprint - Viernes 3 de julio de 2026

México: 09:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h

Argentina: 12:30h

Uruguay / Paraguay: 12:30h

Carrera Sprint - Sábado 4 de julio de 2026

México: 05:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h

Argentina: 08:00h

Uruguay / Paraguay: 08:00h

Clasificación - Sábado 4 de julio de 2026

México: 09:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay / Paraguay: 12:00h

Carrera - Domingo 5 de julio de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Campeonato de Pilotos antes del GP de la Gran Bretaña 2026

Campeonato de constructores antes del GP de la Gran Bretaña 2026