Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo ver todo en vivo

El Gran Premio de Japón recibe a la tercera cita de la temporada 2026 de F1 del 27 al 29 de marzo en Suzuka, con los horarios del GP de Japón nuevamente en franjas poco habituales para Latinoamérica.

Será una nueva prueba donde Mercedes intentará confirmar el dominio demostrado en los Grandes Premios de Australia y China, mientras que Ferrari buscará ratificar su condición de principal rival de la escudería de Brackley tras lo mostrado en las dos primeras rondas del año.

También será una oportunidad de recuperación tanto para McLaren como para Red Bull después de que los primeros ni siquiera pudieron tomar la salida en Shanghái, mientras que los segundos solo cosecharon un octavo lugar con Isack Hadjar tras el abandono de Max Verstappen en lo que fue un fin de semana falto de competitividad para ambas escuderías.

Por su parte, Franco Colapinto conducirá por primera vez en el circuito de Suzuka, una pista que, cuando fue confirmado el año pasado para continuar con Alpine, marcó como una de las que más quería descubrir. El argentino viene de firmar una sólida actuación en China, donde sumó su primer punto con el equipo de Enstone.

Sergio Pérez regresa a un escenario donde en su última participación, en 2024, logró el segundo lugar para cosechar su segundo podio en Suzuka hasta ese momento, en un trazado donde terminó en los puntos en ocho de sus 12 carreras. Sin embargo, la situación actual del mexicano es muy diferente con el nuevo equipo Cadillac, que buscará seguir avanzando en velocidad y fiabilidad con su monoplaza.

Consulta a continuación todos los horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo ver toda la actividad en vivo en Latinoamérica

Horarios del GP de Japón de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

México: Jueves 26 de marzo de 2026 - 20:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 26 de marzo de 2026- 20:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 26 de marzo de 2026 - 21:30h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 26 de marzo de 2026 - 22:30h

Argentina: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h

Uruguay/Paraguay/Chile: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 27 de marzo de 2026 - 00:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 27 de marzo de 2026 -00:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 27 de marzo de 2026- 01:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 27 de marzo de 2026- 02:00h

Argentina: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h

Práctica 3 (FP3)

México: Viernes 27 de marzo de 2026- 20:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 27 de marzo de 2026- 20:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 27 de marzo de 2026- 21:30h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 27 de marzo de 2026- 22:30h

Argentina: Viernes 27 de marzo de 2026- 23:30h

Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 27 de marzo de 2026- 23:30h

Clasificación GP de Japón F1 2026

México: Sábado 28 de marzo de 2026 - 00:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 28 de marzo de 2026 -00:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 28 de marzo de 2026- 01:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 28 de marzo de 2026- 02:00h

Argentina: Sábado 28 de marzo de 2026- 03:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 28 de marzo de 2026- 03:00h

Carrera GP de Japón F1 2026

México: Sábado 28 de marzo de 2026 - 23:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 28 de marzo de 2026 - 23:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 29 de marzo de 2026 - 00:00h

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 29 de marzo de 2026- 01:00h

Argentina: Domingo 29 de marzo de 2026 - 02:00h

Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 29 de marzo de 2026- 02:00h

¿Cómo ver el GP de Japón de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Así está el campeonato de pilotos de la F1 2026 antes del GP de Japón:

1. George Russell – 51 puntos

2. Andrea Kimi Antonelli – 47 puntos

3. Charles Leclerc – 34 puntos

4. Lewis Hamilton – 33 puntos

5. Oliver Bearman – 17 puntos

6. Lando Norris – 15 puntos

7. Pierre Gasly – 9 puntos

8. Max Verstappen – 8 puntos

9. Liam Lawson – 8 puntos

10. Arvid Lindblad – 4 puntos

11. Isack Hadjar – 4 puntos

12. Oscar Piastri – 3 puntos

13. Carlos Sainz – 2 puntos

14. Gabriel Bortoleto – 2 puntos

15. Franco Colapinto – 1 punto

16. Esteban Ocon – 0 puntos

17. Nico Hulkenberg – 0 puntos

18. Alexander Albon – 0 puntos

19. Valtteri Bottas – 0 puntos

20. Sergio Pérez – 0 puntos

21. Lance Stroll – 0 puntos

22. Fernando Alonso – 0 puntos

Así está el campeonato de constructores de la F1 2026 antes del GP de Japón:

1. Mercedes – 98 puntos

2. Ferrari – 67 puntos

3. McLaren – 18 puntos

4. Haas – 17 puntos

5. Red Bull – 12 puntos

6. Racing Bulls – 12 puntos

7. Alpine – 10 puntos

8. Williams – 2 puntos

9. Sauber – 2 puntos

10. Cadillac – 0 puntos

11. Aston Martin - 0 puntos