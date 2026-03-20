Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo ver todo en vivo
La F1 continúa su temporada 2026 con el Gran Premio de Japón en Suzuka. A continuación, todos los horarios del GP de Japón 2026 y cómo ver la carrera en vivo en Latinoamérica.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
El Gran Premio de Japón recibe a la tercera cita de la temporada 2026 de F1 del 27 al 29 de marzo en Suzuka, con los horarios del GP de Japón nuevamente en franjas poco habituales para Latinoamérica.
Será una nueva prueba donde Mercedes intentará confirmar el dominio demostrado en los Grandes Premios de Australia y China, mientras que Ferrari buscará ratificar su condición de principal rival de la escudería de Brackley tras lo mostrado en las dos primeras rondas del año.
También será una oportunidad de recuperación tanto para McLaren como para Red Bull después de que los primeros ni siquiera pudieron tomar la salida en Shanghái, mientras que los segundos solo cosecharon un octavo lugar con Isack Hadjar tras el abandono de Max Verstappen en lo que fue un fin de semana falto de competitividad para ambas escuderías.
Por su parte, Franco Colapinto conducirá por primera vez en el circuito de Suzuka, una pista que, cuando fue confirmado el año pasado para continuar con Alpine, marcó como una de las que más quería descubrir. El argentino viene de firmar una sólida actuación en China, donde sumó su primer punto con el equipo de Enstone.
Sergio Pérez regresa a un escenario donde en su última participación, en 2024, logró el segundo lugar para cosechar su segundo podio en Suzuka hasta ese momento, en un trazado donde terminó en los puntos en ocho de sus 12 carreras. Sin embargo, la situación actual del mexicano es muy diferente con el nuevo equipo Cadillac, que buscará seguir avanzando en velocidad y fiabilidad con su monoplaza.
Consulta a continuación todos los horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo ver toda la actividad en vivo en Latinoamérica
Horarios del GP de Japón de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera
Práctica 1 (FP1)
- México: Jueves 26 de marzo de 2026 - 20:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 26 de marzo de 2026- 20:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 26 de marzo de 2026 - 21:30h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 26 de marzo de 2026 - 22:30h
- Argentina: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Jueves 26 de marzo de 2026 - 23:30h
Práctica 2 (FP2)
- México: Viernes 27 de marzo de 2026 - 00:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 27 de marzo de 2026 -00:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 27 de marzo de 2026- 01:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 27 de marzo de 2026- 02:00h
- Argentina: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 27 de marzo de 2026- 03:00h
Práctica 3 (FP3)
- México: Viernes 27 de marzo de 2026- 20:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 27 de marzo de 2026- 20:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 27 de marzo de 2026- 21:30h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 27 de marzo de 2026- 22:30h
- Argentina: Viernes 27 de marzo de 2026- 23:30h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 27 de marzo de 2026- 23:30h
Clasificación GP de Japón F1 2026
- México: Sábado 28 de marzo de 2026 - 00:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 28 de marzo de 2026 -00:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 28 de marzo de 2026- 01:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 28 de marzo de 2026- 02:00h
- Argentina: Sábado 28 de marzo de 2026- 03:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 28 de marzo de 2026- 03:00h
Carrera GP de Japón F1 2026
- México: Sábado 28 de marzo de 2026 - 23:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 28 de marzo de 2026 - 23:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 29 de marzo de 2026 - 00:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 29 de marzo de 2026- 01:00h
- Argentina: Domingo 29 de marzo de 2026 - 02:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 29 de marzo de 2026- 02:00h
¿Cómo ver el GP de Japón de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Así está el campeonato de pilotos de la F1 2026 antes del GP de Japón:
1. George Russell – 51 puntos
2. Andrea Kimi Antonelli – 47 puntos
3. Charles Leclerc – 34 puntos
4. Lewis Hamilton – 33 puntos
5. Oliver Bearman – 17 puntos
6. Lando Norris – 15 puntos
7. Pierre Gasly – 9 puntos
8. Max Verstappen – 8 puntos
9. Liam Lawson – 8 puntos
10. Arvid Lindblad – 4 puntos
11. Isack Hadjar – 4 puntos
12. Oscar Piastri – 3 puntos
13. Carlos Sainz – 2 puntos
14. Gabriel Bortoleto – 2 puntos
15. Franco Colapinto – 1 punto
16. Esteban Ocon – 0 puntos
17. Nico Hulkenberg – 0 puntos
18. Alexander Albon – 0 puntos
19. Valtteri Bottas – 0 puntos
20. Sergio Pérez – 0 puntos
21. Lance Stroll – 0 puntos
22. Fernando Alonso – 0 puntos
Así está el campeonato de constructores de la F1 2026 antes del GP de Japón:
1. Mercedes – 98 puntos
2. Ferrari – 67 puntos
3. McLaren – 18 puntos
4. Haas – 17 puntos
5. Red Bull – 12 puntos
6. Racing Bulls – 12 puntos
7. Alpine – 10 puntos
8. Williams – 2 puntos
9. Sauber – 2 puntos
10. Cadillac – 0 puntos
11. Aston Martin - 0 puntos
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