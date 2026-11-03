Fórmula 1 GP de México
Los horarios para el GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil y cómo verlo en vivo
El Gran Premio de Sao Paulo en Brasil marca una nueva cita de la temporada 2026 de F1 este fin de semana en Interlagos.
Federico Faturos
Publicado: 3 nov 2026, 17:40
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Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Kimi Antonelli ya se consagró campeón mundial de Fórmula 1 el domingo en México, pero la máxima categoría sigue su periplo por América con otra cita en un escenario clásico: el circuito de Interlagos, que vuelve a recibir el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil.
El piloto de Mercedes llega a Sudamérica como el flamante campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 tras su coronación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que sus rivales tendrán aún más motivación para derrotar al nuevo monarca de la F1.
Entre ellos estará, sin duda, George Russell, quien, aunque ya no puede ser campeón este año, necesita conseguir buenos resultados en la recta final de la temporada para encarar con fuerza lo que vendrá en 2027.
Por su parte, Max Verstappen espera prolongar la racha exitosa de Red Bull, que lo vio ganar tres de los últimos cuatro grandes premios, mientras que Ferrari busca dejar atrás el ruido interno tras el incidente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en México. Para McLaren, Brasil puede ser el escenario ideal para volver a ser protagonista después de una serie de carreras en las que el equipo de Woking se quedó fuera del podio.
Franco Colapinto viene de realizar una gran carrera con Alpine en México, aunque su actuación no quedó reflejada en los resultados debido a la sanción que recibió posteriormente. Por eso, el argentino apunta a volver a luchar por los puntos este fin de semana en Brasil, una cita en la que se espera una gran presencia de aficionados argentinos para acompañarlo.
Checo Pérez, en tanto, llega a Interlagos con ganas de mantener la buena racha de Cadillac después de un fin de semana especialmente alentador en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que dejó al equipo con el desafío de repetir ese rendimiento en un escenario diferente como el de Sao Paulo.
Horarios del GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil
Horarios GP de Brasil F1 2026
Práctica 1 - Viernes 6 de noviembre de 2026
México: 09:30h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:30h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:30h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:30h
Argentina: 12:30h
Uruguay / Chile / Paraguay: 12:30h
Práctica 2 - Viernes 6 de noviembre de 2026
México: 13:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 13:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 14:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 15:00h
Argentina: 16:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: 16:00h
Práctica 3 - Sábado 7 de noviembre de 2026
México: 08:30h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:30h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:30h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:30h
Argentina: 11:30h
Uruguay / Chile / Paraguay: 11:30h
Clasificación - 7 de noviembre de 2026
México: 12:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 12:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 13:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 14:00h
Argentina: 15:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: 15:00h
Carrera - Domingo 8 de noviembre de 2026
México: 11:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:00h
Argentina: 14:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: 14:00h
¿Cómo ver el GP de Sao Paulo de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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