Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Horarios y dónde ver las Prácticas Libres del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este viernes

Consulta los horarios para los diversos países de Latinoamérica para las Prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la F1 este viernes en Austin.

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 15:51

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 inicia su segundo triplete de la parte final de la temporada con su gira en América comenzando con Estados Unidos y el Circuito de Las Américas, el primer escenario donde Andrea Kimi Antonelli podría lograr el campeonato, pero para ello necesita finalizar con la victoria y esperar un pobre resultado de su compañero George Russell así como de Lewis Hamilton, quien matemáticamente aún puede aspirar al éxito.

Para Latinoamérica representan tres carreras donde Franco Colapinto y Sergio Pérez estarán cerca de su público dada la alta presencia de sus fanáticos en Texas, Ciudad de México y Sao Paulo.

La jornada del viernes servirá para la evaluación de diferentes paquetes, especialmente en los equipos líderes quienes ya comenzaron su desarrollo de cara al 2027.

Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026

La jornada del viernes en el Circuito de Las Américas servirá para que las escuderías realicen diferentes evaluaciones en lo que serán sus últimos paquetes aerodinámicos para el cierre de temporada.

Práctica 1 - Viernes 23 de octubre de 2026

México: 11:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:30h

Argentina: 14:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 14:30h

Práctica 2 - Viernes 23 de octubre de 2026

México: 15:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 15:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 16:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 17:00h

Argentina: 18:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 18:00h

¿Cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre en Austin para las Prácticas Libres de la F1?

La primera jornada del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas arrancará bajo condiciones ideales para la actividad en pista. Se anticipa un cielo mayormente despejado y soleado durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C durante la sesión matutina de la Práctica 1 y alcanzando un pico de 28 °C para la Práctica 2 con un viento moderado y sin probabilidad de lluvia.

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