La Fórmula 1 aterriza en Barcelona, que ahora ya no recibirá la denominación del Gran Premio de España, dado que esta pertenece a la carrera en Madrid, pero se mantendrá como una fecha del calendario, pero con ligeras modificaciones.

El circuito de Cataluña es reconocido por ser una de las pistas donde los monoplazas exhiben el total de su potencial debido a las características con las que cuenta. La pista ya recibió a la F1 2026 a inicios de la pretemporada siendo la primera sede de los cinco días privados de pruebas con la nueva generación de monoplazas.

El trazado español ha sufrido modificaciones en los últimos años con el objetivo de ofrecer más adelantamientos. Anteriormente era reconocido por crear trenes de monoplazas utilizando el DRS, lo que se traducía en pocos adelantamientos, pero ahora con la nueva repartición de potencia 50/50 y los nuevos modos de aerodinámica activa se espera puedan tener un mayor impacto para mejorar el espectáculo.

Sergio Pérez tiene recuerdos especiales de este circuito dado que fue aquí donde en el 2011 logró sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1 con el equipo Sauber. Sin embargo, la posibilidad de repetir esa actuación luce complicada ahora dado el potencial del MAC.

Para Franco Colapinto y Alpine será una pista para volver a retomar el camino tras haber sufrido un golpe en Mónaco. El argentino tiene gratos recuerdos de este trazado dado que en su último año en la Fórmula 2 logró un segundo puesto en la carrera principal, mientras que esta será la segunda vez que corra en esta pista en la Fórmula 1 tras haber finalizado 15 en el 2025.

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Horarios del GP de Barcelona de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

Viernes 12 de junio de 2026

México: 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30h

Argentina: 8:30h

Uruguay/Paraguay: 8:30h

Práctica 2 (FP2)

Viernes 12 de junio de 2026

México: 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay/Paraguay: 12:00h

Práctica 3 (FP3)

Sábado 13 de junio de 2026

México: 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 7:30h

Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clasificación GP de Barcelona F1 2026

Sábado 13 de junio de 2026

México: 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay/Paraguay: 11:00h

Carrera GP de Barcelona F1 2026

Domingo 14 de junio de 2026

México: 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Barcelona de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.