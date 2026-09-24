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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luce intensa ante lo sucedido el viernes donde Mercedes dominó la FP2, mientras que en la parte media la batalla por ingresar a la Q3 será cerrada.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Luego de un viernes donde Mercedes logró el mejor tiempo llega el momento de la clasificación. A diferencia de Madrid, en Azerbaiyán la posición del viernes por la tarde no será crítica en el resultado dado que, es una pista en la cual se pueden conseguir adelantamientos. 

Para Sergio Pérez, la jornada de las prácticas ha dejado un poco de luz al ubicarse dentro de los primeros 15. En el caso de Franco Colapinto existe confianza de poder estar en la contienda por la Q3 dado que es una pista que se adapta a su estilo de conducción. 

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026:

Práctica 3 - Viernes 25 de septiembre de 2026

  • México: 02:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

  • Argentina: 05:30h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Clasificación - Viernes 25 de septiembre de 2026

  • México: 06:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

  • Argentina: 09:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves en Azerbaiyán?

Las temperaturas en Bakú se han mantenido estables por lo que, en el ambiente, no sobrepasarán los 30 grados centígrados durante la sesión de clasificación. 

Más de la F1 :

Los resultados de la FP1 en Bakú 2026 

PL1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'45.387

   S 205.061
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.400

1'45.787

 0.400 S 204.285
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.404

1'45.791

 0.004 M 204.278
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.437

1'45.824

 0.033 M 204.214
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.878

1'46.265

 0.441 H 203.367
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.011

1'46.398

 0.133 S 203.112
7 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 26

+1.053

1'46.440

 0.042 M 203.032
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 23

+1.214

1'46.601

 0.161 M 202.726
9 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.237

1'46.624

 0.023 S 202.682
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.301

1'46.688

 0.064 S 202.560
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.484

1'46.871

 0.183 S 202.213
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.506

1'46.893

 0.022 S 202.172
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+1.552

1'46.939

 0.046 S 202.085
14 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+1.594

1'46.981

 0.042 M 202.005
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 22

+1.607

1'46.994

 0.013 S 201.981
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.656

1'47.043

 0.049 H 201.888
17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+1.866

1'47.253

 0.210 M 201.493
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.136

1'47.523

 0.270 S 200.987
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 24

+2.448

1'47.835

 0.312 M 200.406
20 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 8

+2.486

1'47.873

 0.038 H 200.335
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 22

+3.160

1'48.547

 0.674 M 199.091
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+3.928

1'49.315

 0.768 M 197.692
Ver los resultados completos

Los resultados de la FP2 del GP de Bakú 2026

PL2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'43.347

   S 209.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.552

1'43.899

 0.552 S 207.998
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.827

1'44.174

 0.275 S 207.449
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+1.126

1'44.473

 0.299 S 206.855
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.318

1'44.665

 0.192 S 206.475
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+1.484

1'44.831

 0.166 S 206.148
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.496

1'44.843

 0.012 S 206.125
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+1.510

1'44.857

 0.014 S 206.097
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+1.521

1'44.868

 0.011 S 206.076
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+1.943

1'45.290

 0.422 S 205.250
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.132

1'45.479

 0.189 S 204.882
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 25

+2.334

1'45.681

 0.202 S 204.490
13 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.413

1'45.760

 0.079 S 204.338
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 24

+2.447

1'45.794

 0.034 S 204.272
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+2.507

1'45.854

 0.060 S 204.156
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.776

1'46.123

 0.269 S 203.639
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 22

+2.874

1'46.221

 0.098 S 203.451
18 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 4

+3.044

1'46.391

 0.170 M 203.126
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 26

+3.390

1'46.737

 0.346 S 202.467
20 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 10

+3.454

1'46.801

 0.064 M 202.346
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 24

+4.056

1'47.403

 0.602 S 201.212
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+4.542

1'47.889

 0.486 S 200.305
Ver los resultados completos

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