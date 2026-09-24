Luego de un viernes donde Mercedes logró el mejor tiempo llega el momento de la clasificación. A diferencia de Madrid, en Azerbaiyán la posición del viernes por la tarde no será crítica en el resultado dado que, es una pista en la cual se pueden conseguir adelantamientos.

Para Sergio Pérez, la jornada de las prácticas ha dejado un poco de luz al ubicarse dentro de los primeros 15. En el caso de Franco Colapinto existe confianza de poder estar en la contienda por la Q3 dado que es una pista que se adapta a su estilo de conducción.

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026:

Práctica 3 - Viernes 25 de septiembre de 2026

México: 02:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

Argentina: 05:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Clasificación - Viernes 25 de septiembre de 2026

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves en Azerbaiyán?

Las temperaturas en Bakú se han mantenido estables por lo que, en el ambiente, no sobrepasarán los 30 grados centígrados durante la sesión de clasificación.

Los resultados de la FP1 en Bakú 2026

Los resultados de la FP2 del GP de Bakú 2026