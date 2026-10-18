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Horner admite que le ordenaron beneficiar a Verstappen sobre Checo Pérez

Christian Horner admitió la presión del entorno de Verstappen en 2022 para priorizar a Max y relegar a Sergio Pérez.

Luis Ramírez

Editado: 18 oct 2026, 23:20

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Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, vierte champán sobre Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Y al final, Sergio Pérez tenía razón y Christian Horner admitió que recibió recomendaciones por parte de la gente de Max Verstappen sobre la necesidad de dirigir el camino del desarrollo del coche 2022 para favorecer al holandés antes que al mexicano en una temporada donde el latinoamericano estuvo cerca de tomar el liderato del campeonato de pilotos.

En una entrevista con el podcast High Performance, Christian Horner señaló que en su momento recibió el comentario de la gente de Max Verstappen para llevar el desarrollo del monoplaza de ese año al estilo de conducción del holandés, esto como parte de su gira promocional de su libro.

La condición para fichar a Checo: "Este equipo busca ganar el título con Max"

Durante la plática, Horner recordó el momento en que Checo Pérez iba a firmar su primer contrato con Red Bull de cara al 2021, esto luego de que el mexicano fuera informado de su salida anticipada de Racing Point (hoy Aston Martin) a pesar de tener un acuerdo por tres temporadas.

Horner detalló en sus palabras la conversación que sostuvo con el tapatío para dejarle en claro como era la situación en Milton Keynes:

"Sergio no tenía contrato. Estaba hablando con Sauber para el año siguiente y le dije: 'Mira, tienes que aceptar que este equipo está orientado a intentar ganar un Campeonato del Mundo con Max como piloto principal”.

Horner agregó que, sin embargo, dejó abierta la puerta para que el mexicano lograra sus propios éxitos. “Siempre y cuando aceptes eso desde el principio, si estás en posición de ganar una carrera por lo que hagas en la pista, perfecto. Pero, si no lo estás, se te pedirá que apoyes a tu compañero de equipo, porque esa es nuestra mejor manera de vencer a Mercedes'."

Según el directivo británico, la determinación del mexicano por reencontrarse con un asiento competitivo en la Fórmula 1 fue determinante para asumir esa condición:

"Él estaba desesperado por firmar el contrato, porque eso significaba entrar en un coche y en un equipo de primer nivel. Sentía que, después de su etapa en McLaren, nunca volvería a tener esa oportunidad."

El origen del RB18: La huella de Alex Albon que benefició a Pérez

Horner explicó que el hecho de que el RB18, el coche que usaron en la temporada 2022, le permitiera a Checo Pérez ser competitivo no fue obra de la casualidad y tenía su origen en el 2020, con Alex Albon.

El ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

El exdirectivo de Red Bull señaló que la clave estuvo en el trabajo de simulación del año anterior. Durante la intensa lucha por el título de 2021 contra Lewis Hamilton, los recursos se centraron en ese monoplaza, dejando el desarrollo del RB18 a cargo del piloto de reserva, Alex Albon, quien había perdido su asiento en favor del mexicano al final del 2020.

"Durante el 2021, Alex Albon hizo un trabajo impresionante en segundo plano desarrollando el auto de '22, porque la mayor parte del enfoque estaba en el auto del '21, desarrollándolo hasta el último momento. Y Alex había desarrollado ese auto, y estaba muy adaptado a su estilo de manejo, que es una forma mucho más clásica de conducir, probablemente más parecida a la de Sergio Pérez o a la de Daniel (Ricciardo)", detalló Horner.

Ese comportamiento con mayor subviraje le permitió a Pérez conseguir la pole position en Yeda, ganar el Gran Premio de Mónaco y pelear palmo a palmo en el arranque del certamen con tres podios adicionales y estando cerca de arrebatar la cima de la clasificación a Verstappen.

"Cuando empezamos la temporada 2022, si recuerdas, Max Verstappen odiaba el auto, tenía demasiado subviraje. Y Sergio, con esa previsibilidad, de repente estaban ganando una carrera cada uno y estaban mucho más cerca al inicio de ese año", recordó.

Sin embargo, luego del triunfo de Mónaco y cuando Checo Pérez ya había sido anunciado con una renovación de contrato, Horner recuerda que recibió presión por parte de la representación del holandés quienes exigieron un viraje inmediato en el desarrollo técnico para favorecerlo, una plática que se dio en la siguiente carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán.

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"Recuerdo haberme sentado con el representante de Max por la época de Azerbaiyán ese año y me dijeron: 'Mira, has desarrollado este auto alrededor de Checo (Pérez). Necesitas estar siguiendo lo que Max necesita'. Así que fue muy claro el mensaje que venía desde arriba."

A partir de ese instante, las evoluciones del RB18 se centró en las preferencias de Verstappen y el rendimiento del mexicano no fue el mismo. Para Horner esta era la decisión adecuada.

"Por supuesto, Max es el activo principal, es el piloto con el que es más probable que vayas a ganar. Por lo tanto, cualquier equipo de ingeniería se va a inclinar, de manera natural, hacia su piloto más rápido, o un equipo se va a inclinar hacia quien crean que podrá darles el mejor resultado”, finalizó.

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