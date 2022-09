Horner condiciona la salida de Gasly a la llegada de Herta con ellos

Red Bull ha acordado, en principio, que Gasly se vaya a Alpine como sustituto de Fernando Alonso, liberando una plaza en AlphaTauri.

Horner ha sugerido que Herta es la única opción para sustituir a Gasly, y que Red Bull no liberará al francés si la estrella de la IndyCar no puede ocupar el asiento, lo que dejaría a Alpine buscando otro piloto.

El problema es que Herta no puede optar a una superlicencia según el actual sistema de puntos, y los jefes de los equipos rivales han indicado que la FIA debería ceñirse a las normas y no hacer una excepción por fuerza mayor.

Más significativamente, el director general de la F1, Stefano Domenicali, confirmó a Motorsport.com que él también sigue esa línea, y que está interesado en que se respete el proceso.

Domenicali discutió el asunto de Herta con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en Zandvoort el pasado fin de semana.

Horner confirmó que ve a Herta como un potencial piloto de RBR en el futuro si demuestra su valía en AlphaTauri.

"Creo que es un talento emocionante", dijo cuando se le preguntó sobre el potencial de Herta por Motorsport.com. "Es un joven americano que ha destacado por su talento en Estados Unidos, así que será muy interesante ver cómo se desenvuelve en la F1.

"Y la F1, obviamente, está creciendo en popularidad en el mercado estadounidense en este momento, y tener un piloto estadounidense de éxito podría ser muy interesante. Podría ser interesante para nosotros, a largo plazo.

"Quiero decir, tenemos contratos con nuestros pilotos actuales, pero AlphaTauri o Toro Rosso, han producido un gran talento de pilotos para nosotros, como Sebastian [Vettel] o Max [Verstappen] o Daniel [Ricciardo] a lo largo de los años".

Red Bull is not inclined to let Gasly leave to Alpine before it can snap up Herta

Photo by: Red Bull Content Pool