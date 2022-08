Horner critica el exceso de confianza de Ferrari antes de Hungría

La brillante remontada de Max Verstappen desde la décima posición de la parrilla para conseguir la victoria en el Gran Premio de Hungría ha ayudado al holandés a abrir una ventaja de 80 puntos en la clasificación de pilotos de Fórmula 1.

Pero después de otra carrera en la que Ferrari tuvo una oportunidad de oro para ayudar a Charles Leclerc a recortar la ventaja de Verstappen, solo para que su estrategia lo arruinara, algunos están lamentando el hecho de que la batalla por el campeonato parece casi hecha.

Es un mundo aparte de la intensidad de la campaña del año pasado, en la que Red Bull se vio inmerso en una lucha por el título ultra-estrecha con Lewis Hamilton y Mercedes que llegó hasta la última ronda.

Cuando se le preguntó después de la carrera de Hungaroring si había una parte de él que quería que las cosas estuvieran un poco más cerca entre él y Ferrari, Christian Horner dijo: "No hay ni un poco de mí que desee eso"

"El año pasado fue un combate de pesos pesados que duró 22 asaltos. Y preferiría no tener que pasar por eso otra vez".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images