Horner: Es bueno para nosotros que el orden de nuestros rivales varíen

Tras el bicampeonato del año pasado, Red Bull se ha convertido esta temporada en el equipo imbatible de la parrilla, con 10 victorias en 10 carreras.

Después de que las imágenes del coche de Sergio Pérez en Mónaco se hicieran virales, otros equipos han empezado a adoptar carrocerías similares a las de Red Bull.

McLaren fue el último en seguir un camino similar al de Red Bull con su actualización MCL60, que vio a Lando Norris sumar puntos en Austria antes de asumir el papel de "rival más cercano" de Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri fueron elogiados por terminar la carrera en segundo y cuarto lugar.

El ex piloto de McLaren, Lewis Hamilton les felicitó por el diseño de su sidepod, similar al del Red Bull RB19.

Horner, jefe del equipo Red Bull, cree que este tipo de situaciones son inevitables dado el éxito de Red Bull.

"He visto de cerca el coche de Mclaren por primera vez este año y me he dado cuenta de que han seguido un camino de diseño realmente similar".

"Es inevitable que ocurra. ¿Por qué no iba a ocurrir? Cuando ves que un coche rinde tan bien como el nuestro, tiene sentido intentar copiarlo, como han decidido hacer algunos equipos."

La carrera de Silverstone verá a Red Bull enfrentarse a McLaren, con el equipo habiendo frustrado previamente los intentos de Aston Martin, Ferrari y Mercedes de acercarse a ellos.

Horner cree que el cambio constante en los rivales más cercanos de Red Bull es algo positivo.

"Nos facilita el trabajo en muchos sentidos. Porque nos obliga a centrarnos en nosotros mismos cuando es otro equipo cada fin de semana. Es interesante ver cómo cambia el equilibrio de poder".

La victoria del domingo fue la 10ª de la temporada para Red Bull y la 11ª consecutiva, mientras que el equipo de Milton Keynes igualó el récord de McLaren de 11 victorias consecutivas desde 1988.

Ante esta situación Horner dijo: "Es un récord increíble y McLaren-Honda logró esas 11 victorias con Ayrton Senna y Alain Prost. Ahora haber conseguido esto..."

Lando Norris, McLaren, 2ª posición, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía Champagne en el podio. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Esto es gracias al duro trabajo del equipo, la dedicación de los pilotos y la organización de nuestra resistencia y estrategia".

"Ganar un Gran Premio es difícil. Ganar 11 seguidos -y creo que ahora hemos ganado 20 de las últimas 21 carreras- es una racha extraordinaria. Y hacerlo en Silverstone es absolutamente increíble. Todo el equipo debería estar orgulloso de ello".

Aunque McLaren admitió que se inspiraron en el coche ganador de Red Bull, el jefe del equipo, Andrea Stella, insiste en que no copiaron nada del RB19.....

"Somos como cualquier equipo que se inspira en otros equipos", dijo Stella.

"Los equipos están equipados para asimilar la propiedad intelectual mirando fotos y vehículos. Así que te inspiras en otras herramientas".

"Pero inspirarse o mirar fotos no significa que copies la geometría, la pongas en tu trabajo de CFD, simulación por ordenador o túnel de viento y de repente la carga aerodinámica del vehículo sea fenomenal".

"La clave está en darse cuenta de que algunos conceptos añaden un potencial al vehículo que te permitirá desarrollarlo más rápido y durante más tiempo".

"Necesitas tener a la gente adecuada en el lugar adecuado y quiero mencionar un nombre aquí: Peter Prodromou".

"Lidera el desarrollo aerodinámico en McLaren y hace un trabajo excepcional, tanto en términos de establecer la dirección conceptual como de organizar e inspirar a todo el grupo aerodinámico. Quiero felicitar a Peter".