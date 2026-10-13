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Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1

Christian Horner rompe el silencio sobre su "brutal" despido de Red Bull y apunta a un cambio corporativo tras la muerte de Dietrich Mateschitz

Rahaan Mazumder

Publicado: 13 oct 2026, 11:31

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Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox

Más de un año después de su abrupta y muy polémica salida del muro de boxes de Red Bull Racing en julio de 2025, el exjefe de equipo Christian Horner finalmente está arrojando luz sobre las circunstancias exactas que rodearon su despido.

En una entrevista con The Guardian, el directivo de 52 años dejó de lado los rumores del paddock y atribuyó la responsabilidad de su salida directamente a un enorme cambio de poder corporativo tras el fallecimiento del fundador multimillonario de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a finales de 2022.

Horner, despedido sin una razón

Pese a haber guiado a Red Bull a través de dos etapas separadas de intenso dominio en la Fórmula 1 —primero con Sebastian Vettel y luego con Max Verstappen— y haber conseguido seis campeonatos de constructores y ocho títulos de pilotos, Horner afirma que el nuevo grupo directivo austríaco lo apartó sin ofrecer una justificación concreta.

"Creo que hubo una sensación de que había demasiado control en mis manos", dijo Horner a The Guardian cuando le preguntaron por qué su ciclo de 20 años terminó de manera repentina. "Pero en realidad no me dieron una razón".

Horner negó explícitamente los rumores de que una fricción interna con Max Verstappen o con su padre, Jos, conocido por hablar sin filtros, hubiera llevado directamente a su despido.

"No, fue una decisión de Red Bull", aclaró Horner. "Después de la muerte de Dietrich, las cosas cambiaron en la dirección".

Un final "brutal" para una dinastía de 20 años

El momento del despido de Horner fue extraordinariamente traumático en el plano personal. Apenas unos días antes de que los directivos de Red Bull le mostraran la puerta de salida, Beverley Allen, expareja de Horner y madre de su hija Olivia, falleció tras luchar contra un cáncer de ojo.

Dado su proceso personal de duelo y la enorme cantidad de trabajo fundacional que había dedicado a establecer la división Red Bull Powertrains, Horner admitió que la naturaleza clínica de su despido fue increíblemente difícil de digerir.

"Se sintió particularmente brutal y triste terminar de esa manera", confesó Horner. "Fue doloroso. Muy doloroso. En realidad no lo procesé hasta un mes después porque, en las consecuencias inmediatas, me enfoqué en apoyar a mi hija durante un período espantoso".

En una crítica apenas velada al actual régimen de Red Bull encabezado por Oliver Mintzlaff y a su reemplazante en el paddock, Laurent Mekies, Horner sugirió que la lealtad y la elegancia están desapareciendo rápidamente del panorama moderno de la Fórmula 1.

"La historia se repite. No todos los equipos actúan de esa manera", afirmó Horner de forma tajante. "Muchos equipos no han rendido a lo largo de los años, pero no se ve la misma brutalidad que cuando me fui. Habíamos hecho la pole position en la carrera anterior".

Sobrevivir al despido

Aunque Horner reconoció el duro costo emocional de perder el equipo que construyó desde una startup de 400 personas hasta convertirlo en un gigante de 2.200 integrantes, insistió en que finalmente encontró una sensación de paz fuera del paddock.

Confirmó que ha restablecido una "relación razonable" con Mintzlaff, quien lo llamó recientemente para agradecerle por haber sentado las bases de la primera victoria del equipo con un motor completamente independiente en Bahréin. Además, Horner reveló que alejarse de la implacable guerra política de la Fórmula 1 le dio un respiro mental inesperado, aunque forzado.

"Los últimos dos años habían sido bastante duros, pero era un momento particularmente sensible", admitió Horner sobre su salida. "Tenía una hija de 11 años que estaba atravesando el duelo por su madre. Nada era más importante que eso".

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