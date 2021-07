Horner mantiene sus críticas a los festejos de Mercedes en Silverstone

Después del accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone, Red Bull quedó furioso tanto por el accidente como por la forma en que Mercedes y su piloto vitorearon su éxito después de lo sucedido.

El propio Verstappen calificó las acciones de Hamilton de "irrespetuosas", mientras que el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, dijo que Mercedes había mostrado su "estilo" al celebrar mientras su rival estaba en el hospital sometiéndose a controles médicos.

A principios de esta semana, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que los comentarios agresivos de Red Bull después de la carrera habían ido demasiado lejos y se habían vuelto "demasiado personales".

Pero, en su habitual columna posterior a la carrera, publicada en el sitio web de Red Bull el viernes, Horner fue claro en que su opinión no ha cambiado y agregó que era "inimaginable" que Mercedes no hubiera querido hacer del conocimiento de Hamilton la situación completa en la que se encontraba Verstappen antes de su celebración.

"Estoy... todavía decepcionado por el nivel de las celebraciones que se disfrutaron después del accidente", escribió Horner.

"El equipo Mercedes era consciente de la gravedad del accidente y se había informado ampliamente de que Max había sido hospitalizado y requería de más controles".

"Es inimaginable no informar a tu piloto de la situación, más aún para protegerlo en caso de que no muestre la mesura necesaria en la celebración, particularmente cuando fue como resultado de un incidente por el que él fue penalizado".

Horner tampoco consideró que sus comentarios ni los de otros integrantes del equipo fueran demasiado agresivos después de la colisión.

"Me gustaría responder a algunos comentarios que he visto de Toto, que se cita diciendo que nuestros comentarios sobre que Hamilton había causado el accidente lucían ‘tan personales’", dijo Horner.

"Sentí que la narrativa de que Max estaba siendo 'demasiado agresivo' en esa etapa (de la carrera) era injustificada”.

"Me gustaría dejarlo claro. Fue un incidente en pista entre dos de los mejores pilotos del mundo. En el momento en que tienes a un piloto en el hospital y el alcance de las lesiones aún no se ha aclarado, que tu coche ha quedado inservible y los comisarios han sancionado al piloto considerado responsable, es natural que la emoción entre en juego, para todos los implicados, tanto si te sientes perjudicado como victorioso”.

“También me pareció injustificada la versión de que Max estaba siendo 'demasiado agresivo’ en ese momento. Sólo hay que ver el hecho de que Max no tiene puntos de penalización en su licencia y no ha sido encontrado culpable de ningún error en la pista en los últimos años”.

"El agresivo novato de 17 años en la F1, Max Verstappen, al que se refiere Hamilton, no es el Max Verstappen de hoy, al igual que Hamilton no es el mismo piloto que era cuando entró en el deporte”.

"Ambos pilotos son, por supuesto, intransigentes en su estilo de conducción, pero los dos son pilotos muy hábiles con una gran experiencia. La realidad es que Hamilton se ha encontrado con un rival en un coche que ahora es competitivo, y estoy de acuerdo en que ambos pilotos deben mostrarse respeto, pero Hamilton fue el agresor el domingo."

A pesar de que las tensiones siguen estando alto entre Red Bull y Mercedes, Horner dijo que esperaba que el incidente no afectara a la competencia en pista cuando la batalla se reanude en el GP de Hungría del próximo fin de semana.

"Hungría será un reto diferente para el coche y el equipo, y todos estaremos plenamente motivados para conservar nuestro liderazgo en el campeonato", dijo.

"Max no va a insistir en nada de lo que sucedió en Silverstone y quiere hablar en la pista. Está decidido a dejar atrás este incidente y utilizarlo como motivación adicional para el resto de la temporada, al igual que nosotros".