Horner pide más claridad con los límites de pista

Christian Horner admitió cierta frustración tras la carrera de Bahrein porque considera que hay una falta de consistencia y una guía clara sobre el control de los límites de la pista en la curva 4 del circuito de Sakhir.

Si bien se les había dicho a los pilotos que a quien abusara de los límites en la clasificación se le eliminarían el tiempo de esa vuelta, para la carrera no existía tal disposición, por lo que se presuponía cierta libertad en ese aspecto.

Sin embargo, dirección de carrera había recordado a los pilotos el reglamento deportivo, que establece que si abandonan la pista, solo pueden volver a incorporarse "sin lograr ninguna ventaja duradera".

Pero la situación se enturbió por el hecho de que el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, abusó frecuentemente de los límites de la pista en la curva 4 durante toda la carrera (algunos contaron hasta 30 ocasiones), sin sanción alguna.

Luego, a Max Verstappen le ordenaron que le cediera el liderato al inglés tras irse largo en la curva 4 cuando completó su adelantamiento.

Si bien Horner no defendió que la sanción a Verstappen fuera injusta, no entendía por qué Hamilton se salía con la suya constantemente abusando de los límites en la carrera y ganando tiempo en cada paso por esa zona.

"Fue frustrante", explicó el jefe de Red Bull. "Pudimos ver cómo, cuando Mercedes comenzó a presionar, solo usaban esa parte de la pista. Y preguntamos a dirección de carrera si podíamos hacerlo nosotros".

"Cuando estás en una batalla al milímetro, usar esa parte de la pista te da una ventaja de dos décimas, y ellos lo hicieron vuelta tras vuelta. Y el director de carrera solo les pidió que respetaran los límites o les mostrarían bandera negra y blanca".

"Obviamente, Max se fue largo. Pero antes de la carrera se había dejado claro que si alguien lograba una ventaja al salirse, tendría que devolverla. Y lo hizo de inmediato porque el equipo se lo indicó".

"Creo que con estos límites de la pista, siempre van a haber polémica. Pero solo necesitamos tener consistencia. No puedes decir que está bien usarlo durante toda una carrera, pero no para adelantar. Deben ser o blanco o negro. No debe haber sombras grises" [Nota del editor: declaró "shades of grey", que es el título en inglés de la película 50 sombras de Grey].

Sin embargo, el director de carrera de F1, Michael Masi, ha cuestionado el hecho de que hubiera dudas sobre la situación de la curva 4, ya que dijo que los pilotos tenían claro que la FIA solo intervendría si alguien lograba una clara ventaja con ello.

"Con respecto a la tolerancia dada a las personas que se salen de los límites de la pista durante la carrera, se mencionó muy claramente en la reunión de pilotos y en las notas que no se monitorizaría con respecto al tiempo de vuelta, por así decirlo", comentó.

"Sin embargo, siempre se controlará de acuerdo con las reglas deportivas, ya que en general no se debe obtener una ventaja duradera".

Cuando se le preguntó si las cosas cambiaron durante la carrera debido al warning (advertencia) que acabó recibiendo Hamilton, Masi contestó rotundamente: "Nada cambió durante la carrera. Nada cambió en absoluto".

“Teníamos dos personas que observaban esa zona a cada coche en cada vuelta, y prácticamente todos los coches, excepto uno, hacían lo correcto dentro de lo que esperábamos dentro de lo general”.

"Hubo algún coche ocasional que tuvo una pequeña salida, pero no fue algo constante”.